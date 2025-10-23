Daria Bignardi, chi è il (ricco) compagno Stefano Aletti. La malattia e gli amori passati La presentatrice de "Le invasioni barbariche", oggi ospite a "La volta buona", è legata a un imprenditore da tempo. Dopo il tumore, ora il lento recupero. I dettagli.

Daria Bignardi sarà ospite tra poco a La volta buona. Per lei una carriera straordinaria, lanciata nell’Olimpo tv grazie a Le invasioni barbariche. Poi lo stop, necessario, per colpa di un grave male che ha dovuto curare (senza attirare clamori). Ora si sta riprendendo, grazie anche all’aiuto dell’attuale compagno, un imprenditore, peraltro molto facoltoso, che l’ha sostenuta in questo periodo complicato. Prima di lui, Daria aveva avuto un altro uomo importante nella sua vita. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Daria Bignardi, la carriera e gli amori

Bella, capace, carismatica. A Daria Bignardi non è mai mancato nulla, e nulla, lei, ha mai lasciato in mano al caso. Il successo meritato de Le invasioni barbariche ha fatto di lei una delle giornaliste più apprezzate in tv, tra domande scomode e quel sorrisetto che scavava, senza dir nulla, nella coscienza degli intervistati. Prima, però, la gavetta e l’ascesa. Bignardi raggiunge il successo iniziale con lo show Tempi Moderni su Italia 1, poi segue la conduzione della prima edizione del Grande Fratello, con ascolti da Guinness.

Condurrà anche La Fattoria, e poi il cult delle Invasioni, e di recente, nel 2019, il format molto simile L’assedio. Ma nel mezzo, tra un lavoro e l’altro, Daria Bignardi ha pure avuto il tempo di amare ed essere amata. Durante il successone del Grande Fratello, Daria sposa Luca Sofri, rende madre di Emilia, sua secondogenita. Perché prima aveva avuto un figlio, Ludovico, dall’ex Nicola Manzoni. Ma la vita va avanti veloce, anche in ambito sentimentale. La Bignardi cambia, nel 2020 è paparazzata con un nuovo compagno, quello attuale. L’imprenditore (ricchissimo) Stefano Aletti.

La malattia

C’è anche il capitolo doloroso, però. Daria Bignardi ha un tumore al seno, piaga moderna di tante donne. Si cura subito e per bene. Guarisce con tanta fatica. Ma parla pochissimo di quanto accaduto. "Un po’ per pudore" la sua spiegazione, "un po’ per paura della curiosità o della preoccupazione degli altri, un po’ perché quando guarisci volti pagina e non hai più voglia di parlarne ancora. Ho superato una malattia seria, ma al tempo stesso molto comune. Si ammalano milioni di donne, a cui va tutto il mio affetto".

Sulla sua lotta con la malattia, poi, la Bignardi ha espresso un concetto molto chiaro, in controtendenza. "Non amo quel linguaggio che parla di vincere e perdere, guerre, battaglie", ha detto tempo fa, "non ci sono vincitori e perdenti, è una cosa comune, il cancro al seno capita a molte donne e se si è fortunati si supera. Per fortuna la prevenzione può aiutare. Non penso ci sia nulla di coraggioso ed eroico nell’affrontare una malattia. Capita e se non capita è meglio, ma se capita bisogna curarsi e sperare che non ritorni".

Chi è Stefano Aletti

Stefano Aletti, attuale compagno di Daria Bignardi, è un manager e imprenditore laureato in scienze politiche. Inizia la sua carriera nel mondo della finanza, anno 1992, all’interno dello studio di agenti di cambio Aletti, che poi si integra nel gruppo BPV – Bsgsp. A seguire, entra nella holding Albertini SYZ. La sua vita privata, compresa la relazione con Daria Bignardi, non è nota al grande pubblico. Si sa però che Stefano è molto ricco, e questo, ovviamente, non guasta.

