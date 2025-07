Daniele Iaia stravolge le regole a Too Hot to Handle: chi è il vincitore e concorrente più chiacchierato Daniele Iaia è il concorrente di Too Hot to Handle Italia 2025 che ha conquistato il web (oltre che la vittoria del programma): chi è e il legame con Ibiza

C’è un nuovo fenomeno su Netflix che sta conquistando sempre più fan: parliamo di Too Hot to Handle che, dopo le versioni americane, spagnola e tedesca, ha debuttato anche con quella italiana. Tra i concorrenti della nostra edizione ha attirato l’attenzione soprattutto il giovane Daniele Iaia, che si è reso protagonista di un percorso non solo divertente, ma anche di crescita personale.

Chi è Daniele Iaia: il percorso nello show Netflix

Ma chi è Daniele Iaia? Il concorrente di Too Hot to Handle Italia ha 20 anni, è di Roma ed è "uno degli ultimi romantici sulla terra", come lui stesso ha tenuto a sottolineare nel suo video di presentazione. Simpatico, sempre pronto alla battuta, ha iniziato il suo percorso nel programma in modo spregiudicato, come d’altronde richiede il format, approcciando a varie delle bellissime ragazze presenti nel cast. D’altronde la sua faccia d’angelo ha subito fatto colpo su molte ragazze, che hanno iniziato a contenderselo. Ma poco a poco, Daniele si è focalizzato soltanto su una di queste, dimostrando anche il suo lato romantico.

Dal legame con Evissia Ibiza Altea alla vittoria

Daniele, sin dai primi episodi dello show Netflix, ha infatti manifestato la sua preferenza per Evissia Ibiza Altea, istaurando con lei un rapporto inizialmente dominato dalla passione, ma poi diventato un legame più profondo. I due concorrenti sono infatti diventati una vera e propria coppia, escludendo gli altri single e concentrandosi soltanto su sé stessi. Anche per questo, Daniele è stato per Lana – l’intelligenza artificiale che domina Too Hot to Handle – il concorrente più meritevole dell’edizione italiana. È lui, infatti, ad aver alla fine conquistato la vittoria e i 62mila euro rimasti in palio del premio iniziale di 100mila euro. Una scelta che, a quanto pare, è piaciuta anche ai fan del programma, molti dei quali si sono riversati sul profilo di Daniele che, in questi giorni, è cresciuto vertiginosamente, superando i 100mila follower.

Ricordiamo che Too Hot To Handle, in tutte le versioni, è disponibile in streaming su Netflix.

