Daniela Ferolla sta vivendo un anno magico. Confermatissima al timone di Unomattina al fianco di Massimiliano Ossini, lo scorso 9 settembre la conduttrice è tornata protagonista del daytime di Rai 1 dopo un’estate da sogno, coronata dalle nozze con Vincenzo Novari. Ospite della collega Caterina Balivo a La volta buona nella puntata di oggi lunedì 16 settembre 2024, Daniela è tornata a parlare proprio del matrimonio e non solo. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Daniela Ferolla a La volta buona: la proposta di Vincenzo Novari

Daniela Ferolla, come detto, sta vivendo un vero e proprio magic moment, sia dal punto di vista della carriera e della vita professionale che da quello privato e sentimentale. Lo scorso 22 giugno, infatti, la conduttrice è convolata a nozze con Vincenzo Novari. I due si sono conosciuti nel 2004, quando l’ex modella aveva solo 21 anni (e lui 45), ma la differenza d’età non è mai stata un problema e la relazione di quasi vent’anni è stata coronata dal matrimonio con l’imprenditore e manager genovese.

Ospite di Caterina Balivo a La volta buona nel pomeriggio di Rai 1, Daniela Ferolla è tornata proprio a parlare delle nozze e della storia d’amore con Vincenzo, dal primo incontro fino alla fatidica proposta. "A un certo punto senti il bisogno di fortificare di più il rapporto (…) La mia volta buona è stata il matrimonio." ha spiegato la conduttrice, raccontando poi il retroscena di una proposta di matrimonio "muta" quanto dolce: "La proposta? A un certo punto si sentiva il bisogno di rinnovare l’amore, proposta a Natale, romantica, lui non proferiva parola. Come ho capito che era una proposta? Con l’anello. Non me l’aspettavo, con l’albero, la mia famiglia, è stato romanticissimo".

Il ricordo della madre

L’ospitata di Daniela Ferolla a La volta buona, come anticipato, è stata anche l’occasione anche per ripercorrere alcune tappe fondamentali della carriera della conduttrice, dalla magica notte del 10 settembre 2001 (quando fu incoronata Miss Italia da Sophia Loren) agli esordi. "Dopo Miss Italia è stato tutto molto frenetico. Mia mamma mi accompagnava in giro, all’epoca aveva 45 anni, ritmi frenetici" ha raccontato Daniela, ricordando anche di avere completato gli studi grazie alla madre: "Si è imposta per farmi continuare la scuola: mi diceva è tutto bellissimo, ma devi pensare al piano B". Emozionata, la conduttrice ha ricordato l’importanza della sua figura per la sua carriera e per la sua vita privata: "È andata via dieci anni fa. Cosa ricordo? Tanti insegnamenti. Ha conosciuto mio marito, era molto felice".

