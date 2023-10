Cuori 2 - Una rivelazione insaspettata cambierà tutto - Le anticipazioni Tutte le anticipazioni sul quinto e sesto episodio della serie tv più amata di Rai 2, nuove sfide e colpi di scena attendono i protagonisti

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La nuova stagione della fiction Rai1, Cuori 2, sta tenendo incollati gli spettatori alla loro poltrona con una trama ricca di emozioni e colpi di scena. Nel quinto e sesto episodio, che andranno in onda domenica 15 ottobre alle 21:25, assisteremo a sviluppi significativi per i personaggi principali, interpretati da talentuosi attori come Pilar Fogliati, Daniele Pecci, Matteo Martari e Alessandro Tersigni. La serie sta tenendo con il fiato incollato gli spettatori e queste nuove puntate promettono tante novità e colpi di scena inediti.

Terzo appuntamento e anticipazioni di Cuori 2

Nel quinto episodio, dal titolo "Quattro Centimetri d’Invidia," il personaggio di Elvira (interpretata da Pilar Fogliati) si trova a dover affrontare la difficile realtà del suo matrimonio con Enrico Mosca. La situazione sembra ormai giunta a una conclusione inevitabile, ma Elvira è determinata a non lasciare che il suo ex-marito si riavvicini ad Agata Vezzani, un’ombra del passato che potrebbe riaccendere la fiamma dei sentimenti tra di loro. Elvira, pur consapevole delle difficoltà, decide di lottare strenuamente per proteggere il suo cuore da ulteriori sofferenze.

Nel sesto episodio, intitolato "L’Ora della Verità," Delia sembra sempre più coinvolta nella vita della piccola Anna. La bambina ha gradualmente conquistato il suo affetto e la sua compagnia sembra essere una fonte di conforto per Delia. Questo legame con Anna sembra riavvicinare anche Delia a Cesare. Tuttavia, la trama prende una svolta inaspettata quando Anna fa una rivelazione che potrebbe scuotere profondamente la vita di Delia. Sarà la piccola a svelare un segreto che potrebbe sconvolgere gli equilibri nella trama, lasciando tutti a bocca aperta. Se siete curiosi di sapere come andrà a finire non vi resta che attendere le nuove puntate. L’atteso terzo appuntamento di Cuori 2, che vede un talentuosissimo cast composto da volti noti e molto amati, tra i quali Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari, tornerà con tante nuove sfide che metteranno a dura prova il rapporto dei protagonisti.

Dove e quando vedere la terza puntata della serie

Il terzo appuntamento, che vedrà appunto la messa in onda di ben due episodi, il quinto chiamato Quattro Centimetri d’Invidia e il sesto chiamato L’ora della verità, andranno in onda domenica 15 ottobre alle 21.20 su Rai 1. Entrambi gli episodi saranno poi disponibili in qualsiasi momento sul sito ufficiale e sull’app di Rai Play per la visione in streaming. Se siete pronti a scoprire tutte le sfide che affronteranno la protagonista e i suoi amici, non vi resta che sintonizzarvi.

