Cristina Scuccia tornerà in tv, ecco dove Dopo il forfait a Tale e Quale Show, pronto un altro impegno televisivo per la ex naufraga

Dopo il forfait all’ultimo momento a Tale e Quale Show, condito da un ampio strascico di polemiche, il pubblico televisivo ritroverà sul piccolo schermo Cristina Scuccia.

Continua dunque il percorso nel mondo dello spettacolo per l’ex suor Cristina. Rivelatasi come ugola d’oro nel corso del talent di Rai Due The Voice, l’abbiamo poi vista, abbandonato il velo monacale, combattere per la sopravvivenza in bikini nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

In molti l’aspettavano di vederla cimentarsi nelle trasformazioni e nelle performance canore da concorrente dello storico show del venerdì di Carlo Conti ma qualcosa è andato storto. Secondo quanto svelato dallo stesso conduttore, gli agenti della cantante avrebbero messo dei paletti nella scelta dei personaggi da imitare, che la produzione ha ritenuto inaccettabili, e l’ex suora ha deciso di conseguenza di rinunciare a partecipare al varietà di Rai Uno.

Cristina Scuccia, dopo L’Isola dei Famosi la vedremo ancora in un programma Mediaset

Nel frattempo però, si è concretizzata una nuova ipotesi e il digiuno televisivo di Cristina Scuccia è destinato ad essere brevissimo. Vedremo infatti la ex suora impegnata nel programma di Gerry Scotti in onda su Canale 5 prossimamente, Io Canto Generation.

A rivelarlo è stato proprio il conduttore nel corso della sua lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di domenica 24 settembre. Per la ex religiosa e cantante è pronto un posto da coach nel nuovo talent show. Insieme a lei, secondo le anticipazioni, dovrebbero fa parte della squadra dei coach anche Mietta, Anna Tatangelo, Fausto Leali, Iva Zanicchi e Benedetta Caretta.

A questi cinque artisti sarà affidato il compito di seguire i concorrenti nella scelta e preparazione della loro esibizione, mentre Michelle Huntziker e Orietta Berti saranno tra i giurati chiamati a votare le singole performance, premiando gli artisti più meritevoli, nel classico meccanismo del talent show.

