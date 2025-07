Serena Rossi, il tira e molla con un noto collega: ecco di chi è innamorata Tutti i segreti sulla pellicola, dall'improvviso cambio di piani alle guest star, passando per l'improvviso cambio di piani con lo scoppio della pandemia.

In 7 ore per farti innamorare, Giampaolo Morelli è Giulio, giornalista sul punto di sposarsi che viene lasciato dalla fidanzata Giorgia per il suo capo, perdendo anche il lavoro. Disperato, si rivolge a Valeria (Serena Rossi), maestra di seduzione che sostiene che l’amore sia solo una questione biologica. Tra lezioni veloci, espedienti romantici e cambiamenti di mentalità, il loro rapporto cresce: Valeria, inizialmente cinica, rivela un cuore autentico e si scopre coinvolta nel complicato percorso di Giulio. Il loro tira e molla amoroso, fatto di attrazione, dubbi e riscatto personale, diventa il cuore emotivo della storia.

7 ore per farti innamorare va in onda proprio stasera, su La 5 alle 21:10.

