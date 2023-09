Crisi Codegoni-Basciano, Corona rivela i retroscena: “Lui geloso di me” L’ex re dei paparazzi ha svelato nuove indiscrezioni sulla coppia uscita dal Gf Vip. Un incontro in discoteca sarebbe alla base del litigio tra i due. Ecco i dettagli.

Nuovo capitolo nella crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Questa volta a intervenire è stato Fabrizio Corona, che nel suo canale Telegram ha reso noti alcuni retroscena che starebbero alla base degli attriti all’interno della coppia. I problemi tra i due ex Gf Vip era venuti alla luce alcuni giorni fa, quando Basciano aveva smesso di seguire Sophie su Instagram. A seguire erano arrivate indiscrezioni e smentite, fino al comunicato della Codegoni, che confermava il momento di difficoltà nel rapporto. Ora lo scoop di Corona potrebbe aprire nuovi scenari. Vediamo i dettagli.

La crisi Codegoni-Basciano e le rivelazioni di Corona

Un nuovo tassello si aggiunge alla storia. La crisi di coppia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si fa più complessa, ora che Fabrizio Corona ha rivelato inediti retroscena sulla vicenda. L’ex re dei paparazzi ha spiegato, all’interno del suo canale Telegram, quali sarebbero le reali ragioni alla base delle tensioni tra i due ex vipponi.

Il primo campanello d’allarme era suonato quando Alessandro Basciano aveva smesso di seguire la Codegoni su Instagram. Da lì pioggia di "rumors" e speculazioni, fino all’indiscrezione di Novella 2000, secondo cui la relazione tra i due era giunta ormai ai titoli di coda. Sophie, poi, aveva confermato in un comunicato l’esistenza di difficoltà nella relazione, ma poco dopo lei e Alessandro erano riapparsi insieme sui social (e poi al Festival di Venezia), con tanto di dichiarazioni d’amore.

Ora nella vicenda è voluto intervenire Fabrizio Corona, che in passato aveva avuto una relazione con la Codegoni. Secondo il fotografo dei vip, la crisi sarebbe stata innescata dalla gelosia di Basciano. Durante una serata in discoteca, Sophie era stata avvistata vicino a un ragazzo, Mattia Santarelli, che assomiglierebbe in modo impressionante a Corona. Per un equivoco, quindi, era iniziata a girare la notizia di un fantomatico incontro tra Fabrizio e l’ex gieffina.

La cosa, stando al racconto dell’ex paparazzo, avrebbe scatenato l’ira e le gelosie di Basciano, innescando un grosso litigio nella coppia. E portando tra l’altro alla rinuncia, da parte di Sophie, a partecipare al programma "Pechino Express". "Fine della storia, Sophie Codegoni in punizione, Basciano che comanda", questo il commento finale di Corona. Giusto credergli, o meglio aspettare una conferma dai diretti interessati?

