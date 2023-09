Sophie Codegoni fuori da Pechino Express per Alessandro Basciano: c’entra anche Antonella Fiordelisi Emerge un nuovo retroscena dietro la crisi-lampo dei “Basciagoni”: l’ex bonas di Avanti un altro avrebbe pensato di prendere parte al reality con l’amica

Nella giornata di ieri è rientrato l’allarme "Basciagoni" e la coppia ha fatto pace dopo la crisi-lampo durata nemmeno 24 ore. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno ritrovato l’amore e la tranquillità, ma cos’è successo? Cos’ha scatenato quel "momento delicato" di cui Sophie aveva parlato su Instagram? Un nuovo retroscena emerso in serata parla di una lite per Pechino Express, a cui l’ex bonas di Avanti un altro stava pensando di prendere parte con Antonella Fiordelisi. Scopriamo cos’è successo.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la crisi-lampo

"Quanto più siamo attaccati a qualcosa, tanto più è probabile che ci arrabbiamo. Ti amo". Così Alessandro Basciano, nella giornata di ieri, metteva la parola "fine" a tutti i rumor riguardanti la sua crisi sentimentale con Sophie Codegoni. I due tornavano a mostrarsi insieme su Instagram, scambiandosi un bacio appassionato, dopo che l’ex bonas si Avanti un altro aveva parlato di "un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia". Allarme rientrato e un sospiro di sollievo per i fan dei "Basciagoni" (anche se non sono mancate le critiche, con tante accuse di architettare ad hoc questi tira e molla per non perdere visibilità); ma cos’è successo veramente? Cosa c’è stato dietro questa crisi? Come emerso in serata, all’origine di questa crisi potrebbe esserci nientemeno che la partecipazione di Sophie Codegoni alla prossima edizione di Pechino Express.

Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi a Pechino Express

A rivelare questo retroscena è stato Gabriele Parpiglia, il quale ha svelato che dietro la presunta crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ci sarebbe stata la possibile partecipazione dell’ex bonas di Avanti un altro a Pechino Express. A far "scattare" Basciano sarebbe stato il fatto che Sophie stava portando avanti le trattative con la produzione del reality di Costantino Della Gherardesca in segreto, tenendo all’oscuro il compagno. Quest’ultimo non avrebbe gradito la scelta della fidanzata, mostrandosi contrario soprattutto perché la coppia ha avuto una figlia (la piccola Céline Blue) solo pochi mesi fa. Basciano avrebbe addirittura contattato dei legali, ma la coppia avrebbe poi riflettuto insieme, trovato l’intesa e fatto la pace. Sebbene il rumor non sia ancora confermato, sembrerebbe dunque che Sophie Codegoni non partirà alla volta di Pechino Express in coppia con l’amica Antonella Fiordelisi che, a questo punto, rischia di restare senza compagna e fuori dal programma.

Potrebbe interessarti anche