Stasera in TV (giovedì 10 aprile), i consigli di Libero Magazine: suor Azzurra ruba la scena a Brad Pitt Su Rai 1 c'è una nuova puntata di Che Dio ci aiuti 8, mente Italia 1 manda in onda il film in prima Tv 'Bullet train'.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Stasera giovedì 10 aprile a tutti, tra i migliori programmi Tv da non perdere su Rai 1 c’è Che Dio ci aiuti 8 con una puntata che ci racconta le nuove vicende di suor Azzurra e Pietro, impegnati in un caso di presunta violenza domestica, mentre la religiosa scoprirà con amarezza la vera identità di Dario. Su Italia 1, invece, va in onda il film in prima visione, Bullet Train, con Sandra Bullock e Brad Pitt: la pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2010 ‘I sette killer dello Shinkansen’, e racconta il misterioso viaggio in treno di 7 spietati assassini diretti da Tokio a Kioto. Infine, su Rai 3 ritroveremo la talentuosa Geppi Cucciari con la sua Splendida Cornice, mentre La7 c’è un nuovo appuntamento con Piazza Pulita. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Guida TV

