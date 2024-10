Corona fa tremare Totti: "Tradisce Noemi con una showgirl", poi 'Gente' mostra gli scatti con Marialuisa Jacobelli Il re dei paparazzi sostiene di avere le prove di un presunto tradimento dell'ex bandiera della Roma con una showgirl alle spalle di Noemi Bocchi.

"Il lupo perde il pelo ma non il vizio" o almeno è quello che sostiene Fabrizio Corona a proposito di Francesco Totti. Secondo il re dei paparazzi l’ex attaccante della Roma avrebbe tradito anche Noemi Bocchi dopo Ilary Blasi e sostiene che stia conducendo la stessa vita di prima, fatta di sotterfugi, bugie oltre che di tradimenti.

La verità di Fabrizio Corona su Francesco Totti e Ilary Blasi

Nelle ultime ore l’ex capitano della squadra della capitale Francesco Totti, che a settembre ha compiuto 48 anni, è diventato un argomento di tendenza per le sue dichiarazioni in merito al suo futuro che potrebbe essere di nuovo nel mondo del calcio: "Mi hanno cercato squadre di serie A, mai dire mai, in 2-3 mesi potrei essere pronto per giocare mezzora a partita". Ipotesi non impossibile ma complicata, vista l’età di Totti, quella del suo ritorno tra le fila di un squadra di Serie A. Ilary Blasi invece l’abbiamo vista ultimamente con un outfit particolare total black sfilare sul red carpet alla presentazione del nuovo film di Gabriele Muccino, un thriller intitolato Fino alla fine, al Festival del cinema di Roma.

Fabrizio Corona, a sorpresa, ha scritto sulla sua pagina Instagram: "Da Ilary Blasi a Noemi Bocchi, cambia partner ma non il vizio di Francesco Totti di tradire. A breve la verità tra Totti e Ilary ve la svelerà nel mio nuovo libro in uscita a Febbraio. Non c’è bisogno che vi dica che svelerò tutte le bugie raccontate dalla coatta romana nel documentario di Netflix ‘UNICA'".

I presunti tradimenti di Totti a Noemi Bocchi

Dopo aver scritto queste parole Fabrizio Corona, non contento, ha lanciato l’esclusiva in anteprima, scrive, sul suo canale Telegram: "Francesco Totti nella sua nuova vita ha semplicemente sostituito Ilary con Noemi, facendo esattamente la stessa vita di prima. Sapete cosa significa? È tornato a tradire Noemi regolarmente come ha fatto centinaia di volte ai tempi con Ilary". Inoltre il re dei paparazzi ha proseguito raccontando persino i particolari delle presunte uscite dell’ex bandiera della Roma con altre donne.

"Giovedì – ha scritto Fabrizio Corona – in un famoso settimanale usciranno delle foto del Pupone paparazzato in un albergo di Roma con una ragazza, una "showgirl" la quale, una volta ascoltata non ha smentito, anzi. State già provando a indovinare di chi si tratta? Giusto il tempo di fare quello che dovevano fare (55 minuti circa) e dopo i due sono andati via subito". È bene precisare che quelle di Fabrizio Corona sono illazioni non supportate da prove e già in passato diversi suoi presunti scoop non si sono rivelati veritieri, quindi le sue parole vanno prese con le pinze.

Aggiornamento: Totti con Marialuisa Jacobelli, le foto di ‘Gente’

Poco dopo le parole di Fabrizio Corona sul presunto flirt di Francesco Totti, è arrivata anche l’anticipazione di Gente che – con un giorno d’anticipo rispetto all’uscita in edicola – ha scelto di pubblicare alcuni scatti in cui Totti appare in compagnia della giornalista Marialuisa Jacobelli. Le foto dal magazine mostrano l’ex calciatore e la 32enne mentre entrano in un hotel di Roma, dal quale – si legge nella rivista – sono usciti sempre insieme dopo circa un’ora e mezza. La Jacobelli, volto della paytv Dazn e figlia del noto giornalista Xavier, avrebbe confermato a Gente l’esistenza di una liaison con Francesco Totti: "Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto è evidente".

