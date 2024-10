Affare Totti-Jacobelli, la reazione social di Noemi è da manuale. E spunta l’ipotesi viaggio per ricucire Dopo lo scoop clamoroso di Gente, l'attuale compagna del 'Pupone' si è tutelata con una mossa a sorpresa. Mentre alcuni segnalano la coppia a Fiumicino, in fuga verso Miami.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Nelle ultime ore non si parla d’altro. Francesco Totti, ex capitano della Roma, sarebbe stato immortalato all’uscita di un hotel in compagnia della giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. E lei avrebbe pure confermato la frequentazione con una frase difficilmente fraintendile. In mezzo, tra due fuochi, resta quindi Noemi Bocchi, attuale compagna del ‘Pupone’. Che adesso rischia di ricevere lo stesso trattamento rifilato anni fa a Ilary Blasi. La Bocchi nel dubbio ha già reagito sui social con una mossa a sorpresa. Mentre alcuni utenti Instagram avrebbero segnalato la partenza repentina di Totti e compagna alla volta degli Stati Uniti. Forse per ricucire, lontani dai riflettori. Vediamo tutti i dettagli della storia qui sotto.

Affare Totti-Jacobelli, la reazione di Noemi Bocchi

A lanciare la bomba è stato il settimanale Gente. Totti è finito in prima pagina in compagnia di Marialuisa Jacobelli, giornalista sportiva, in una foto che li ritrae all’uscita di un hotel romano. E la Jacobelli, contattata dalla rivista per corroborare la tesi sul tradimento, avrebbe pure confermato il gossip senza problemi: "Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente". Se fosse tutto vero, sarebbe una bella beffa per Noemi Bocchi: lei che aveva ‘rubato’ Totti a Ilary, ora potrebbe essere ricambiata con la stessa moneta dalla Jacobelli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel dubbio, intanto, Noemi Bocchi si è già mossa sui social per arginare la situazione. A poche ore dall’uscita dello scoop di Gente, la compagna del ‘Pupone’ avrebbe infatti prontamente disattivato la possibilità di commenti sotto i suoi post di Instagram. Probabilmente per tutelarsi da eventuali offese gratuite o facili battute sulla situazione.

Il viaggio-lampo di Totti e Noemi

Nel frattempo, sempre sui social, spuntano altre segnalazioni clamorose. Secondo quanto riportato sul profilo dell’esperta di gossip Deianira Marzano, Noiemi e Francesco sarebbero stati avvistati di recente all’aeroporto di Fiumicino. "Lavoro in aeroporto a Fiumicino", ha scritto un’utente anonima, "poco fa è partito Totti per Miami e insieme a lui c’era anche Noemi…Ridevano e scherzavano". E addirittura un’altra fan ha condiviso una foto che immortala la coppia sulle scale mobili dell’aeroporto. "L’ha incontrata una mia amica che va in vacanza a Miami", si legge nella didascalia sottostante. I due sarebbero partiti alla volta degli Stati Uniti perché Totti parteciperà a un torneo di padel. Ufficialmente. Ma potrebbe essere soltanto una ragione di facciata. Sotto sotto, è possibile che si siano allontanati (in fretta e furia) in attesa che il polverone si calmi. Domani uscirà il servizio completo di Gente. E allora saranno dolori.

Potrebbe interessarti anche