Totti e le 'corna bis' con Marialuisa Jacobelli: lui scappa dallo stadio e Ilary lo gela sui social La reazione di Francesco Totti e dell'ex moglie Ilary Blasi al gossip sulle 'corna bis' dell'ex calciatore con Marialuisa Jacobelli

CONDIVIDI

Sembra quasi un déjà vu: Francesco Totti, uno stadio e la notizia di un presunto flirt con un’altra donna che non è la sua compagna. Solo pochi anni fa, scoppiava il gossip secondo il quale l’ex capitano della Roma aveva una relazione con una donna, Noemi Bocchi, all’insaputa di sua moglie Ilary Blasi. Ciò che ne è conseguito è ormai ben noto ai più: accuse di vario genere e una battaglia legale che dura ancora oggi. A distanza di qualche tempo, la situazione si ripresenta, solo che nel ruolo della presunta amante c’è Marialuisa Jacobelli. La giornalista sportiva, conduttrice e influencer è finita sulla prima pagina del settimanale Gente in scatti che la mostrano proprio insieme a Francesco Totti all’uscita di un hotel romano. Come se non bastasse, contattata dalla rivista, Jacobelli non ha smentito il gossip, lo ha invece confermato: "Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente".

La reazione di Francesco Totti al gossip sulle ‘corna ‘ a Noemi

Così, quando sembravano essersi spenti i riflettori sulla vita privata di Totti e della sua compagna Noemi Bocchi, ecco esplodere una nuova bomba sulla vita privata del calciatore che, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe reagito alquanto male al gossip. A svelare quale sarebbe stata la reazione dell’ex Capitano della Roma è stato Il Messaggero, rivelando che, al momento della diffusione delle foto che lo ritraggono insieme a Marialuisa Jacobelli, Totti era allo stadio del Trastevere per seguire la partita di suo figlio Cristian che gioca nell’Olbia. La notizia avrebbe iniziato a circolare sugli smartphone proprio in quegli istanti, arrivando fino al diretto interessato. La reazione? "Da che era sorridente, ha lasciato il campo in fretta appena terminata la gara, scortato da cinque uomini delle forze dell’ordine", fa sapere la fonte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La reazione di Ilary Blasi al nuovo gossip sull’ex marito

E Ilary Blasy? Qual è stata la reazione dell’ex moglie di Francesco Totti? È curioso scoprire che allo stadio a seguire il figlio Cristian, insieme all’ex marito ma a debita distanza, c’era anche lei. Sul momento pare non ci siano state particolari reazioni da parte della conduttrice, ma, tempo qualche ora, avrebbe utilizzato i social per lanciare una stoccata all’ex marito. Ilary ha infatti pubblicato alcune stories su Instagram con parti dello spettacolo dell’attore Paolo Camilli. In queste, il comico imita proprio la Blasi, inscenando una telefonata con la madre Daniela. "A ma’, hai sentito?… Non è che è il fantasma di una borsa rimasta nel soppalco?" chiede Ilary-Camilli nello sketch, facendo riferimento alla celebre guerra delle borse e dei Rolex tra Totti e Blasi. Così continua: "No ma’, peggio, qua non vedo le borse, vedo la ‘gente’… Mi sa che mi aspetta una serata, nera!". Inutile dire che, la citazione del settimanale che ha paparazzato il suo ex con Marialuisa Jacobelli non è passata inosservata.

Potrebbe interessarti anche