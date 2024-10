Marialuisa Jacobelli, chi è la giornalista avvistata con Francesco Totti e perché è famosissima Figlia del noto giornalista Xavier Jacobelli, Marialuisa è una conduttrice di DAZN e Sport Mediaset e in passato ha partecipato a Temptation island come 'tentatrice'

Fonte: IPA

Marialuisa Jacobelli da anni è un volto noto del giornalismo sportivo italiano, ma di recente è il suo nome è salito alla ribalta delle cronache per questioni che esulano dalla sua attività professionale. La conduttrice figlia del celebre giornalista Xavier Jacobelli, transitata sugli schermi di emittenti importanti come DAZN e Sport Mediaset, nelle ultime ore è finita al centro di un gossip ‘bollente’ che la vedrebbe protagonista di un flirt sentimentale con Francesco Totti, una delle leggende del calcio italiano.

Marialuisa Jacobelli e il presunto flirt con Francesco Totti: lo scoop di Gente

La notizia della presunta liaison tra Marialuisa Jacobelli e Francesco Totti è esplosa nelle ultime ore, diventando rapidamente l’argomento del giorno. Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando Fabrizio Corona è uscito allo scoperto sui suoi profili social svelando di avere le prove dell’esistenza di un flirt tra l’ex capitano della Roma e una showgirl non identificata. Il dubbio relativo all’identità dalla donna è durato poco, perché a ruota è arrivata l’anticipazione del magazine ‘Gente’, che ha pubblicato alcune foto che vedono insieme Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli mentre entrano in un hotel di Roma. Inoltre, il settimanale ha riportato anche le parole della donna che avrebbe confermato di avere una liaison con l’ex capitano giallorosso. Il magazine ha inoltre riportato le dichiarazioni della Jacobelli, definita in prima pagina la "Kim Kardashian italiana’, che avrebbe confermato il legame con l’ex calciatore.

Questa rivelazione ha generato un grande clamore mediatico, soprattutto perché arriva durante la causa di divorzio tra Totti e Ilary Blasi, separati nel luglio 2022. Inoltre, l’ex numero 10 della Roma aveva avviato ormai da più di due anni una relazione stabile con Noemi Bocchi, della quale non è chiaro lo stato attuale. Non è la prima volta che Marialuisa viene associata a nomi celebri: qualche anno fa si era parlato di un possibile flirt con Kylian Mbappé, stella francese del Real Madrid (all’epoca in forza al Paris Saint Germain), anche se la diretta interessata ha sempre smentito questa indiscrezione.

Chi è Marialuisa Jacobelli, la Kim Kardashian italiana: età, padre famoso, Instagram

Marialuisa Jacobelli, nata a Bergamo nel 1992, è la figlia di Xavier Jacobelli, uno dei più noti giornalisti sportivi italiani, ex direttore di Tuttosport. Fin da giovane, Marialuisa ha seguito le orme del padre, facendosi strada nel giornalismo sportivo. Con impegno e passione ha costruito una carriera di successo, iniziando dalle emittenti locali per poi approdare su piattaforme nazionali di rilievo. Dopo le prime esperienze con Telelombardia, dove ha partecipato al programma sportivo Qui studio a voi stadio, è stata chiamata a lavorare su Rai 2, nella rubrica Calcio&Mercato. Il suo vero salto di qualità è arrivato con DAZN, dove è diventata una delle conduttrici più seguite e apprezzate del panorama sportivo italiano. Attualmente è uno dei volti di punta di Sport Mediaset e la sua popolarità continua a crescere, come dimostrano i numeri ‘monstre’ che colleziona su Instagram, dove ha sfondato il tetto dei 4 milioni di follower.

Vita privata e amori passati

Nonostante la sua carriera in costante crescita, Marialuisa Jacobelli ha spesso attirato l’attenzione dei media anche a causa della sua vita privata. Nel 2020, ha partecipato a Temptation Island come una delle "tentatrici", un’esperienza che ha aumentato la sua notorietà nel mondo dello spettacolo. Anche la sua vita sentimentale non è stata priva di turbolenze. Nel 2022, il suo ex fidanzato Francesco Angelini è stato condannato a due anni e quattro mesi per stalking nei suoi confronti, un episodio che ha segnato un momento difficile nella vita della giornalista. Prima di essere legata ai rumors su Francesco Totti, si era parlato di una sua presunta relazione con Kylian Mbappé, che però non mai trovato conferme ufficiali.

