Clio MakeUp, la verità sulla fine del matrimonio: "Era da tanto che le cose non andavano, ho dovuto cambiare casa" Dopo mesi di silenzio, l’imprenditrice rompe il ghiaccio e racconta com’è cambiata la sua quotidianità dopo la separazione da Claudio Midolo. Ecco cosa ha detto.

Per chi l’ha seguita fin dagli inizi su YouTube, Clio MakeUp è sempre stata una figura solare, autentica, piena di energia. Anche nei momenti più difficili, ha cercato di mantenere riservatezza su ciò che riguardava la sua sfera privata, soprattutto quando ha attraversato uno dei passaggi più delicati della sua vita: la fine del matrimonio con Claudio Midolo. A distanza di un anno da quella decisione, Clio ha scelto di condividere con i suoi follower una riflessione sincera su tutto ciò che è accaduto. Scopriamo insieme cosa ha detto ai suoi fedelissimi

Clio Zammatteo e Claudio Midolo: un rapporto arrivato al capolinea

Clio e Claudio erano sposati dal 2008. Dopo anni vissuti a New York e la nascita delle due figlie, Grace Cloe e Joy Claire, la coppia aveva deciso di trasferirsi in Italia. È proprio lì che, nel tempo, il rapporto ha cominciato a cambiare. Clio ha spiegato che non ci sono stati tradimenti o scossoni improvvisi, ma che semplicemente le cose non andavano più: "Abbiamo avuto un anno per metabolizzare, era da tanto che le cose non andavano. Quando poi si esce da un periodo del genere, se ci si è voluti bene, se si è costruita una famiglia, si capisce che qualcosa si era rotto e quindi probabilmente doveva andare così", e ad un certo punto è stato inevitabile prendere atto di una realtà che non si poteva più ignorare. Il distacco è stato graduale, e affrontato con maturità e rispetto reciproco. Oggi, tra loro, i rapporti sono civili e concentrati sulla serenità delle figlie, con cui entrambi mantengono un dialogo costante: "Ci sentiamo il giusto per far sì che le nostre bimbe siano il più possibile serene e che vada tutto liscio".

La scelta di Clio MakeUp di lasciare la casa

Un cambiamento importante è arrivato anche sul piano pratico: Clio ha deciso di lasciare la casa in cui aveva vissuto con l’ex marito, un’abitazione costruita anni prima dalla famiglia di Claudio e rimasta inutilizzata fino al loro rientro in Italia. La make up artist ha spiegato che, una volta presa la decisione di separarsi, le è sembrato giusto che quella casa rimanesse a lui:"È una casa che hanno costruito i tuoi, è giusto che ci stia tu", ha detto all’ex marito. Così si è messa alla ricerca di una nuova sistemazione, trovando un appartamento vicino alla scuola delle figlie, un luogo che, come ha raccontato lei stessa, deve ancora prendere forma, ma che rappresenta a tutti gli effetti un nuovo inizio.

Una scelta condivisa e non improvvisa

L’annuncio della separazione era arrivato lo scorso luglio, con una nota congiunta che parlava di una scelta sofferta, presa con il cuore pesante, ma necessaria. Nessuna rottura brusca, nessun dramma urlato: solo la consapevolezza di non essere più quelli di una volta, e la volontà di continuare a rispettarsi anche dopo la fine della relazione. Il loro legame professionale, infatti, non si è interrotto, e i due continuano a collaborare per portare avanti un progetto costruito insieme. Clio, oggi, guarda avanti con più leggerezza, potendo ricostruire il suo futuro.

