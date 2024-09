Chiara Ferragni torna a sponsorizzare sui social, Lucarelli l’asfalta: "Dalla Birkin in coccodrillo allo shampoo vegano" Il nuovo progetto che l’influencer ha rivelato attraverso Instagram ha lasciato la giornalista (sua acerrima nemica) alquanto perplessa. I motivi? Vediamoli.

Nelle ultime ore, Chiara Ferragni è tornata a fare sponsorizzazioni sui social e lo ha fatto direttamente da Madrid, avviando una nuova collaborazione con il marchio Goa Organics, conosciuto per l’attenzione all’ambiente e la sostenibilità. In particolare, Ferragni è stata ingaggiata come testimonial e ambassador della nuova linea per capelli vegana, proprio come ha rivelato lei stessa durante la conferenza stampa a Madrid pubblicata anche tra le storie Instagram. Un progetto che, tuttavia, ha lasciato alquanto perplessa la giornalista (e acerrima nemica dei Ferragnez da sempre) Selvaggia Lucarelli, la quale è intervenuta sui social con una stoccata bella e buona: vediamo di più.

Chiara Ferragni: "Sono in un nuovo capitolo della mia vita"

"Credo che tutti sappiano che questi nove mesi sono stati i più difficili della mia vita. Sono in un nuovo capitolo della mia vita, mi sto ricostruendo come persona. Penso di essere diversa e di essere cambiata in molti modi – ha detto Chiara Ferragni in conferenza stampa a Madrid – se prima ero già molto attenta alla scelta dei brand con cui avrei lavorato, ora lo sono ancora di più".

Ed è proprio così che l’influencer ha annunciato la collaborazione come ambassador della nuova linea di prodotti per capelli vegani di Goa Organics. Un progetto che ha immediatamente scatenato tantissime reazioni, tra chi è contento per la ripartenza del suo lavoro, e chi invece continua a sostenere che, dopo il pandoro-gate, Chiara Ferragni non sia più credibile e che ogni cosa che tocca sia destinata (non a diventare oro) ma a fallire. Nel mentre, l’ultimo post sul profilo social del brand vede i soli commenti della Ferragni e del brand stesso, mentre tutti gli altri commenti sono stati limitati. Coincidenza, o un modo per evitare una valanga di insulti?

Selvaggia Lucarelli, stoccata a Chiara Ferragni: "Dalla Birkin in coccodrillo allo shampoo vegano"

Dopo questo nuovo annuncio, Selvaggia Lucarelli è intervenuta sulla questione attraverso i social ripubblicando il video della conferenza stampa di Chiara aggiungendo: "Chiara Ferragni è tornata a fare Adv. Buon per lei, ma c’è un piccolo particolare…". La giornalista ha quindi spiegato per filo e per segno cosa c’è di particolare in questa nuova collaborazione in un articolo che certamente non le manda a dire.

"Dopo il Pandoro Gate e anni tra pellicce, jet privati, aperitivi su ghiacciai in elicottero, spot per McDonald’s e Aia, Ferragni torna con un improbabile adv vegano (per un marchio molto misterioso)", ha scritto la giornalista su Vale tutto di Selvaggia Lucarelli.

Ma la vera stoccata della Lucarelli a Ferragni è arrivata poco dopo. "A dieci mesi dal Pandoro gate Chiara Ferragni è tornata forse per la prima volta a fare adv (ovvero ad esser pagata per sponsorizzare un brand), anche se in Spagna. […] Questa potrebbe essere una buona notizia per lei, che in Italia è ancora considerata una testimonial pericolosa da un punto di vista reputazionale, ma il brand che pubblicizza desta qualche perplessità. Non per la sua storia o i suoi prodotti, ma per la fetta di mercato che occupa. Ovvero: una linea per capelli VEGAN, Goa Organics. Una linea per capelli il cui messaggio sul sito è: ‘Goa Organics un marchio per capelli sporchi e coscienze pulite, che copre i reali bisogni dei capelli prendendosi cura degli animali e del pianeta’. Ora, va bene tutto, ma Chiara Ferragni testimonial di qualcosa di vegano è come se io distribuissi l’ulivo della pace in Chiesa".

