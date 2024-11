Chiara Ferragni, lo sfogo in lacrime e la bordata a Fedez sui social: “L’anno più difficile, ma ora sono libera” L’influencer ha fatto un bilancio dei suoi ultimi 12 mesi nella ‘nuova’ casa attaccando l’ex marito: “A volte è necessario lasciare andare certe persone”

Chiara Ferragni si sfoga e fa un bilancio della sua nuova vita senza Fedez. L’infuencer cremonese ha pubblicato un lungo post su Instagram per parlare dei suoi ultimi 12 mesi, della sua vita nella "nuova" casa e della voglia di ripartire senza l’ex marito. Come prevedibile, però, l’imprenditrice non si è certo risparmiato delle durissime frecciate al rapper. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Chiara Ferragni: lo sfogo sui social e le frecciate a Fedez

È ormai passato quasi un anno dall’inizio dell’indagine per truffa aggravata nei confronti di Chiara Ferragni da parte dell’Antitrust per il caso Balocco che a suon di scandali, ricorsi, multe e soprattutto effetto domino sulle attività dell’influncer, ha segnato l’inizio della crisi dell’impero dell’imprenditrice. A febbraio è arrivata la rottura con Fedez, che ha lasciato la nuova casa di CityLife, a Milano, comprata insieme all’ex moglie esattamente un anno fa, nel novembre del 2023. Oggi venerdì 22 novembre Chiara Ferragni ha fatto un bilancio degli ultimi 12 mesi nella "nuova" casa, pubblicando su Instagram una foto con gli occhi rossi dalle lacrime e una lunga riflessione su quanto accaduto nel 2024.

"Un anno nella mia ‘nuova’ casa" ha esordito Chiara nel post pubblicato su Instagram, aprendo subito con una dura frecciata nei confronti di Fedez: "Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà". L’influncer cremonese ha infatti spiegato che, al termine di un anno segnato dallo scandalo dei pandori e dalla fine del suo matrimonio, ha compreso di dovere lasciare perdere ‘certe persone’ con un vero e proprio affondo nei confronti dell’ex marito: "Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale. Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia ‘nuova’ famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di sé stessi e imparare a fare spazio all’amore vero".

Chiara Ferragni ha chiuso il duro sfogo e il bilancio del suo anno complicato con un augurio e, soprattutto, una promessa a sé stessa per il futuro, che aprirà un nuovo ciclo, una ‘nuova vita’: "Questo anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una nuova possibilità. E oggi sento che la mia libertà non è solo un punto di arrivo, ma un inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia". Non sono mancati, ovviamente, i messaggi di sostegni da parte di tantissimi fan, tra cui la sorella di Chiara, Valentina Ferragni: "Non più la ‘Chiara che vorrei’, ma la Chiara che ora sei".

