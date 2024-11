Fedez e Silvio Campara, l'incontro (senza Ferragni) tra gli ex rivali. Come è andata Incredibile ma vero: il rapper e il noto imprenditore si sono ritrovati, a sorpresa di entrambi, a cenare nello stesso locale di Milano. Vediamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Il mondo è piccolo, e di questo se ne sono accorti in prima persona sia Fedez che Silvio Campara, entrambi ex dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Il primo è l’ex marito dal quale l’influencer sta ancora divorziando, il secondo è l’uomo con cui sembrava che Chiara si dovesse rifare una vita dopo il divorzio (anche se poi la fine è stata un’altra). Ciò che li accomuna, però, non è solo il fatto di essere due ex della stessa donna, ma a quanto pare anche il gusto in fatto di ristoranti. Fedez e Silvio si si sono infatti ritrovati, a sorpresa di entrambi, a cenare nello stesso locale super esclusivo di Milano: ecco nel dettaglio come è andato l’incontro.

Fedez e Campara, incontro imprevisto: com’è andata

Ebbene sì, l’ex marito e l’ex fidanzato di Chiara Ferragni si sono ritrovati nello stesso posto nello stesso momento. In particolare, i due hanno vissuto un incontro imprevisto al ristorante Cipriani di Milano, un locale super esclusivo. Pare che, ad ogni modo, questa inaspettata coincidenza non abbia creato alcun problema. Come confermato anche dagli scatti diffusi dal settimanale Oggi, sia Fedez che Silvio Campara si sono goduti la propria cena tra risate e buona compagnia. Il primo insieme a un gruppo di persone e il secondo in compagnia di un amico. Tutto senza mai ritrovarsi concretamente faccia a faccia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma ancora non è tutto perché, coincidenza delle coincidenze, pare che Silvio e Fedez abbiano anche parcheggiato le loro Ferrari una dietro l’altra. E dopo aver trovato punti in comune sia in amore che nella scelta dei ristoranti, pare che i due abbiano gli stessi gusti pure in fatto di macchine. Due Ferrari fiammanti, una modello Roma Cabaret nuova di zecca, nel caso di Fedez, e una un po’ più formato famiglia per il buon Campara. Insomma, il destino pare aver voluto metterli a confronto sotto diversi punti di vista. Una situazione che tuttavia non ha destabilizzato i diretti interessati.

Fedez o Campara? No, meglio Tronchetti Provera

Sottolineando che il flirt tra Campara e Chiara Ferragni non è mai stato confermato dai diretti interessati, nonostante le foto insieme, ad oggi lui e Fedez non hanno ad ogni modo più nulla per cui essere rivali. Al contrario, si ritrovano entrambi ad essere ex ormai dimenticati, dato che la bella Chiara appare ora felice e serena accanto a un altro uomo, Giovanni Tronchetti Provera, dal quale presto potrebbe anche arrivare un meraviglioso anello di fidanzamento.

Potrebbe interessarti anche