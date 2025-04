Chiara Ferragni riparte da zero, chi è il suo nuovo braccio destro Maria Sheila Miani Una figura misteriosa dietro le quinte dell'impero Ferragni: ecco chi sta prendendo sempre più spazio all'interno dell'azienda più chiacchierata del momento.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Negli ultimi mesi, il mondo della moda e dei social ha assistito a un’importante evoluzione nel team di Chiara Ferragni. Dopo l’addio di Fabio Maria Damato, storico collaboratore dell’imprenditrice, si è fatta strada una nuova figura di riferimento, una persona che, pur rimanendo lontana dai riflettori, sta influenzando in modo significativo la gestione dell’impero Ferragni. Il suo nome è Maria Sheila Miani e, secondo le indiscrezioni, sarebbe lei il vero motore dietro le recenti strategie dell’influencer. Ma chi è esattamente questa donna? E perché il suo ruolo sta facendo tanto discutere?

Chi ha preso il posto di Fabio Maria Damato

Da tempo si parla di un cambiamento significativo nel team di Chiara Ferragni. Dopo l’uscita di scena di Fabio Maria Damato, ex braccio destro dell’imprenditrice digitale, molti si sono chiesti chi abbia preso il suo posto e quale sia la nuova figura di riferimento nella gestione del suo impero. Gabriele Parpiglia, attraverso la sua newsletter, ha svelato un nome inaspettato: Maria Sheila Miani. Secondo il giornalista, sarebbe proprio lei ad aver assunto un ruolo sempre più centrale nella comunicazione e nella gestione dell’immagine di Ferragni, nonostante diverse critiche ricevute anche dagli amici più stretti dell’influencer. "Abbiamo scoperto chi sta realmente causando i problemi dell’impero in crisi, e non è chi pensi tu", ha scritto Parpiglia, lasciando intendere che la Miani stia prendendo decisioni chiave nell’ombra.

Il nuovo braccio destro: Maria Sheila Miani

Maria Sheila Miani non è un nome noto al grande pubblico, ma lavora con Chiara Ferragni dal 2015. Sul suo profilo Instagram si descrive come "Nata in Irlanda, cresciuta a Roma e residente a Milano". Oltre al suo lavoro per l’imprenditrice digitale, gestisce anche un bookclub, e sulla piattaforma Substack pubblica guide e articoli. A livello professionale, la Miani ha un ruolo chiave nell’entourage di Ferragni, occupandosi della comunicazione di backstage e dell’organizzazione di eventi e trasferte. Dopo l’addio di Damato, avrebbe gradualmente assunto più responsabilità fino a diventare una delle figure più influenti nel team.

Il suo ruolo nel team di Chiara Ferragni

Oltre a curare la comunicazione e gli eventi, Maria Sheila Miani ha un ruolo determinante nella preparazione dei look di Chiara Ferragni per i red carpet e le occasioni ufficiali. Di recente, ha condiviso su Instagram il dietro le quinte della preparazione dell’imprenditrice per il CNMI Fashion Sustainable Awards, mostrando il lavoro meticoloso dietro ogni dettaglio.

Il suo compito non si limita alla semplice assistenza, ma include la gestione della strategia di immagine, dalla scelta degli outfit alle prove di luce, fino agli ultimi ritocchi di trucco e acconciatura. Insomma, una figura sempre più centrale che, pur rimanendo dietro le quinte, sta plasmando l’immagine di Chiara Ferragni.

Le critiche e il futuro dell’impero Ferragni

Non tutti, però, sembrano essere entusiasti del ruolo crescente di Maria Sheila Miani. Secondo alcune indiscrezioni, gli amici di Ferragni avrebbero più volte espresso dubbi sulla sua gestione della comunicazione di backstage. Nonostante ciò, l’imprenditrice continua a riporre fiducia in lei, affidandole sempre più compiti cruciali.

Sarà davvero lei la chiave per risollevare l’impero Ferragni o si tratta di una scelta rischiosa? Il tempo dirà se Maria Sheila Miani sarà all’altezza delle aspettative o se le critiche troveranno conferma nei risultati futuri.

