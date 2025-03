Chi vince Amici 24, quote sorprendenti: l'ascesa clamorosa di Antonia, ma un cantante può sorprendere Ci avviciniamo sempre di più al tanto agognato serale. Vediamo quindi chi tra gli allievi della scuola più spiata d'Italia potrebbe arrivare alla vittoria

Il Serale di Amici 2025 è ormai alle porte, e con l’avvicinarsi della fase cruciale del talent show, gli appassionati iniziano a chiedersi chi riuscirà a trionfare. I bookmaker hanno già reso disponibili le quote sui principali concorrenti e le previsioni si fanno sempre più interessanti. Vediamo chi sono i favoriti e come si stanno muovendo le scommesse.

Chi vince Amici 24: il favorito dei bookmaker

Al momento, il nome più quotato per la vittoria finale è Antonia, cantante che ha saputo conquistare pubblico e critica fin dal suo ingresso nella scuola. La sua quota si aggira intorno a 3.00, segno che gli esperti la considerano la più probabile vincitrice di questa edizione di Amici. Alle sue spalle troviamo Luk3, altro talento del canto, che si mantiene stabile con una quota di 6.00.

Se Antonia e Luk3 sono i principali papabili vincitori di Amici, non mancano gli outsider pronti a sorprendere. Jacopo Sol e Senza Cri sono attualmente quotati a 7.50, dimostrando di avere comunque buone chance di arrivare fino in fondo. Un po’ più indietro troviamo Nicolò, con quota 10.00, mentre Alessia Pecchia, Vybes, Chiara e Daniele sono considerati più sfavoriti, con una quota che si attesta sui 12.00.

Amici e l’importanza del televoto

Come ogni anno, non bisogna sottovalutare il peso del televoto, che spesso ha ribaltato i pronostici della vigilia. Il pubblico da casa avrà un ruolo determinante, e non è escluso che un concorrente considerato sfavorito possa riuscire a sovvertire le previsioni. Basti pensare a edizioni passate in cui i bookmaker davano per certa una vittoria, ma il pubblico ha premiato un volto meno quotato.

Amici di Maria De Filippi rimane uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, capace di sfornare talenti che spesso si affermano nel panorama musicale e della danza. Da Emma Marrone ad Alessandra Amoroso, passando per Irama ed Elodie, il talent show ha lanciato alcuni dei più grandi artisti italiani degli ultimi anni. Anche quest’anno, il vincitore potrebbe ritrovarsi a intraprendere una carriera brillante, seguendo le orme dei suoi predecessori.

Chi sarà il prossimo nome a entrare nell’albo d’oro?

Con il Serale alle porte e le quote che continuano a oscillare, la competizione è più accesa che mai. Antonia sarà davvero la vincitrice o assisteremo a un colpo di scena? Non resta che attendere per scoprirlo, mentre i fan continuano a sostenere i propri beniamini nella corsa verso la vittoria di Amici 2025.

