"Chi" su Annalisa: "È incinta". Lei smentisce (ma i dubbi restano) Continua il botta e risposta tra la cantante e gli esperti del gossip sulla sua presunta gravidanza. Lei sposta l'attenzione sul disco, loro la incalzano ancora

Annalisa, il fenomeno pop dell’anno, ha recentemente ripreso a far parlare di sé, calamitando l’attenzione del pubblico e soprattutto dei fan. Da autrice di alcune delle canzoni più amate del momento, la cantante è diventata presto l’oggetto di molti gossip grazie recente matrimonio con l’ormai marito Francesco Muglia, che è stato tenuto segreto fino a proprio l’ultimo. Questo periodo idilliaco a livello lavorativo e personale, è stato però interrotto da nuove e insistenti voci sulla sua vita privata, partite dal web, e presto diffuse ovunque, circa la possibilità che Annalisa sia incinta. A causare i commenti sarebbe stato un addome un po’ più pronunciato e un look diverso dal solito.

Annalisa: la presunta gravidanza e la smentita

I fan, che la conoscono bene, si sono lasciati andare ad alcuni commenti sui social, da: "Ragazzi è in dolce attesa", fino a: "Dopo il matrimonio segreto anche la gravidanza segreta". Alcuni pensano infatti che essendo le nozze state tenute nascoste fino all’ultimo, con una cerimonia riservatissima celebrata nella splendida cornice della Basilica di San Francesco di Assisi, c’è chi pensa che la cantante stia cercando di fare lo stesso per la gravidanza, almeno fin quando possibile. A questo punto tutto si è consumato velocemente, nell’arco di poche ore, "Chi" ha fatto uscire questa mattina, nel suo numero settimanale, il commento: "Annalisa in dolce attesa? In Liguria, a Savona, non hanno dubbi: la cantante Annalisa Scarrone, fresca di nozze, sarebbe in dolce attesa. Un segreto al momento rivelato soltanto alle amiche storiche del talent Amici". A dar man forte alla notizia ci pensa anche Dagospia, che sostiene la medesima ipotesi. A quel punto la cantante, notando il veloce diffondersi delle voci, ha deciso di dare un taglio all chiacchiericcio, andando velocemente su X (ex Twitter) per scrivere: "L’unico parto attualmente previsto è quello del mio disco (nome: E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE – data 29/09". Insomma, Annalisa ha cercato di sdrammatizzare un po’, portando l’attenzione sulla promozione del nuovo album.

La contro-smentita di Parpiglia

Però i gossippari non si arrendono e tengono botta, andando a contraddire anche le parole della stessa interessata, nello specifico è Gabriele Parpiglia a tornare sull’argomento: "Nonostante la smentita con tanto di fiocco rosa non troppo convincente… La notizia lanciata con certezza dal settimanale Chi trova conferma grazie alle nostre fonti che nei giorni scorsi ci avevano mostrato queste immagini, realizzate durante il tour di Rds; con un particolare importante da aggiungere. L’entourage della cantante aveva chiesto che, appunto, le immagini ufficiali non girassero per la dolce attesa (al momento tenuta segreta) della ragazza dei record che noi amiamo. Ma come si possono cancellare le immagini di una serata live con molte persone frequenti e un pancino in bella vista? Auguri Annalisa". Insomma, dove starà la verità? Noi vogliamo fidarci delle parole di Annalisa.

