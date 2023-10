Chi è Luzma Cabello, la donna con cui Basciano avrebbe tradito Sophie Codegoni Svelato il nome dell’ex ragazza (volto già noto in Spagna) che sarebbe volata a Ibiza con Alessandro e che avrebbe poi raccontato tutta la verità a Sophie.

Continua la querelle tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni che dopo un meraviglioso fidanzamento e la nascita della loro piccola Celine, hanno messo fine alla loro storia dopo il presunto tradimento di Alessandro. A raccontare tutta la storia è stata la stessa Sophie nel salotto di Verissimo, e questo sabato Silvia Toffanin ospiterà anche Basciano per garantirgli il diritto di replica, e di nuovo la Codegoni. In questi giorni, però, è uscito un ulteriore dettaglio: il nome dell’ex ragazza con la quale sarebbe avvenuto il tradimento. Scopriamo qualcosa in più.

Sophie Codegoni rivela: "Alessandro mi ha tradita"

Ospite a Verissimo, Sophie Codegoni ha raccontato dettagliatamente la causa della rottura con Alessandro Basciano, ovvero il tradimento da parte di lui. Lui, continuando a dirsi distrutto dal dolore e immerso in una vasca di lacrime a causa del periodo di alti e bassi con Sophie, avrebbe in realtà passato tre giorni a Ibiza con la sua ex ragazza, tradendo quindi Sophie e mentendole sul "viaggio di lavoro" a Ibiza.

"In questi giorni sono stato a Ibiza per lavoro. Non te l’ho detto perché non mi sembrava giusto parlarne quando ci sono molte cose più importanti. Te lo dico perché sta per uscire una foto con una ragazza nella lounge. Questa ragazza te lo giuro su mio figlio è una turista inglese che mi ha chiesto un’informazione ed è finita lì", avrebbe scritto Basciano a Sophie.

Ma sarebbe poi stata proprio la ragazza bionda in questione a informare Sophie della verità: "Sono la ragazza dell’aeroporto, sono la sua ex. Abbiamo passato tre giorni insieme a Ibiza".

È stata proprio Sophie ha raccontare la situazione a Silvia Toffanin: "Lui le ha pagato i voli quando a me non ha mai dato un aiuto, nemmeno con la bambina. Il nulla. […] Io ero lì che mandavo le foto della nostra bambina. Non ti è mai venuto un senso di colpa a dormire abbracciato a un’altra? La trattava come se fosse la sua fidanzata e io l’amante".

Chi è Luzma Cabello, la donna con cui Basciano ha tradito Sophie

La ex ragazza di Alessandro Basciano, nonché donna con la quale ha tradito Sophie a Ibiza, secondo "l’investigatore social" Alessandro Rosica sarebbe Luzma Cabello, modella 29enne spagnola di origine arabe ed ex tentatrice della versione spagnola di Temptation Island. Confrontando la sua immagine con le foto di Alessandro e della "bionda" all’aeroporto, effettivamente potrebbe essere la stessa persona, senza contare che sul profilo Instagram della modella appare ben in evidenza la storia "Ibiza 2023". Coincidenza? Probabilmente no.

