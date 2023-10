Che Tempo Che Fa, Fazio punta sui nomi Rai (ma c'è una polemica) Il conduttore ha annunciato il grande ritorno di molti volti noti della tv di Stato al tavolo del suo programma. Intanto, cresce la polemica su Patrick Zaki.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Il conto alla rovescia è ormai iniziato: domenica 15 ottobre Fabio Fazio farà il suo esordio su Nove. Dopo il clamoroso addio alla Rai, il conduttore cambia rete ma non il suo programma, che mantiene il titolo – Che Tempo Che Fa – e l’ormai affermatissimo format. A pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata, il conduttore ha svelato alcuni dei suoi primi ospiti, ma anche i nomi di coloro che siederanno al famoso tavolo. Ciò che maggiormente stupisce è che si tratta interamente di volti noti della Rai, che nonostante il cambio di rete non hanno voluto rinunciare al programma.

Che Tempo Che Fa, Fazio punta sui nomi Rai

Tramite un post pubblicato sulle (tanto discusse) pagine social di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ha annunciato i nomi di coloro che torneranno a sedersi al tavolo. Si tratta di ospiti fissi, che i fan temevano di dover salutare a causa del passaggio dalla Rai a Nove. Ma così non è stato: Fazio è riuscito a "svuotare" la Rai, portando con sé alcuni grandi nomi della tv di Stato che andranno a comporre il cast fisso della sua trasmissione. Oltre alle immancabili Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, che hanno fin da subito annunciato il loro passaggio a Nove, Fazio è riuscito ad accaparrarsi anche alcuni volti simbolo del suo programma. Innanzitutto Simona Ventura, che da ormai diverso tempo era presenza fissa al tavolo di Che Tempo Che Fa. Ma anche Nino Frassica, noto come "vice direttore di Novella Bella", Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini) e Ubaldo Pantani. Un vero e proprio colpaccio di Fabio Fazio, che darà non poco filo da torcere alla concorrenza e porterà senza dubbio un’importante crescita negli ascolti di Nove.

La polemica su Patrick Zaki

Parlando della prima puntata di Che Tempo Che Fa nella sua nuova casa, si sono però sollevate già diverse polemiche. In particolare, il primo ospite annunciato di questa nuova edizione è Patrick Zaki, studente e attivista egiziano dell’Università di Bologna, liberato nel mese di luglio dopo tre anni di detenzione a Il Cairo. Il giovane attivista è però finito al centro delle polemiche a causa delle sue posizioni e di alcuni post condivisi su Twitter riguardo la guerra scoppiata sabato 7 ottobre tra Palestina e Israele. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a racconti e immagini strazianti della popolazione israeliana, che ha subito violenti attacchi da parte dei terroristi palestinesi: migliaia di vittime tra i civili, rapimenti e attacchi verso i giovani israeliani. Nonostante questo, però, Zaki ha continuato a condividere post a sostegno della Palestina, definendo "serial killer" il premier israeliano Benjamin Netanyahu, senza nemmeno una parola a sostegno delle vittime innocenti. Sono in molti, dunque, a chiedersi se Fabio Fazio chiederà conto a Patrick Zaki di queste omissioni, del motivo per il quale non si è espresso su un attacco così feroce per continuare a sostenere la causa palestinese. Probabilmente, libero dal "controllo" da parte della Rai, Fazio avrà la possibilità di esplorare a fondo la questione.

Potrebbe interessarti anche