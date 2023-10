Che tempo fa, Fazio debutta su Nove con Liliana Segre e Shevchenko: cosa vedremo Tutte le anticipazioni, gli ospiti e i conduttori del noto talk show che fa il suo approdo ufficiale sul canale NOVE, alla conduzione Fazio e Littizzetto

Che Tempo Che Fa sta per fare il grande ritorno sul NOVE e l’attesa è palpabile. Fabio Fazio, il volto iconico dello spettacolo televisivo italiano, sembra essere ancora pieno di energia e ambizioni, desideroso di continuare a innovare e a sorprendere il pubblico italiano con la sua creatività televisiva. Domenica 15 ottobre 2023 segna la data del ritorno in prima serata del programma, con il trio vincente composto da Fabio Fazio, Filippa Lagerbäck e Luciana Littizzetto, ma anche tanti nuovi ospiti.

Che tempo che fa, gli ospiti fissi su Nove

Che Tempo Che Fa ha subito un notevole cambiamento, passando dal palinsesto della Rai al canale NOVE di Discovery (Warner Bros), in seguito al mancato accordo del contratto di Fazio, che la scorsa estate ha interrotto con la tv pubblica un rapporto lavorativo che durava da quasi quattro decenni.

Nonostante il cambio di rete, il formato di CTCF rimarrà sostanzialmente invariato, con la stessa durata di circa quattro ore e il parterre di ospiti che animava le scorse edizioni del talk. Sul Nove, dunque, rivedremo Simona Ventura, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani. Nel cast fisso ci saranno anche Ornella Vanoni e Nino Frassica, mentre saranno ospiti frequenti anche Roberto Saviano, Michele Serra, Massimo Giannini e il professor Roberto Burioni,

Le anticipazioni di Che Tempo Che Fa (15 ottobre)

Le anticipazioni di Che Tempo Che Fa rivelano dettagli interessanti sul ritorno del talk show condotto da Fabio Fazio. La prima ospite annunciata per la serata di domenica 15 ottobre è la senatrice a vita Liliana Segre, nota per il suo straordinario impegno come testimone della Shoah e la sua lotta contro il razzismo e l’indifferenza. Liliana Segre è una collaboratrice di lunga data di Fazio, non solo nel talk show ma anche nel progetto "Binario 21", il quale prende il nome da dove partivano i treni dalla Stazione Centrale di Milano diretti ai campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Segre stessa fu una delle poche sopravvissute di quel tragico viaggio verso Auschwitz, e la sua testimonianza è un simbolo di resilienza e speranza.

Un altro ospite di rilievo per la prima puntata è Andriy Shevchenko, l’ex-calciatore ucraino noto per la sua carriera al Milan e recentemente nominato consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Tuttavia, c’è stata una modifica nell’elenco degli ospiti previsti: Patrick Zaki, l’attivista arrestato in Egitto nel 2020 e tornato in Italia dopo una vicenda giudiziaria, è stato spostato in una puntata successiva a causa degli attacchi di Hamas in Israele. Fabio Fazio ha sottolineato la necessità di affrontare l’attualità, considerando la situazione in Medio Oriente.

Dove e quando vedere la prima puntata

Il talk show andrà in onda da Domenica 15 ottobre 2023, sul Nove dalle ore 19.30 e sarà disponibile alla visione in streaming sul canale ufficiale di discovery+.

