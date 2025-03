Cesare Cremonini, l’ex Martina Maggiore spiffera tutto: “Chat con altre donne, sprofondata nell’abisso”. Il dramma dopo la rottura L’ex compagna del cantante bolognese ha svelato tutti i retroscena della fine della loro storia d’amore: “Lui ha negato tutto, ero annientata dal dolore”

Martina Maggiore rompe il silenzio e torna a parlare di Cesare Cremonini. L’ex compagna del cantante bolognese, infatti, ha deciso di parlare della fine della loro relazione nel suo libro "Ma che stupida ragazza", edito da Mursia e uscito lo scorso mese. Nel corso di un’intervista sul settimanale Oggi Martina ha svelato tutti i retroscena della rottura e del burrascoso finale della storia d’amore con Creminini, raccontando di avere scoperto alcune chat dell’ex leader dei Lunapop con altre donne. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Martina Maggiore e la relazione con Cesare Cremonini: la storia

Correva l’autunno del 2021 quando Martina Maggiore e Cesare Cremonini vennero "pizzicati" dai paparazzi in vacanza a Cortina d’Ampezzo (luogo del cuore del cantante), attirando le attenzioni del mondo del gossip e della cronaca rosa. I due si erano conosciuti nel 2018 in una palestra di Bologna e l’ex frontman dei Lunapop arrivava dalla rottura con Malika Ayane, ma Martina riuscì a mantenersi sempre lontana dalle luci dei riflettori e vicina a Cesare. "La nostra storia è cresciuta in modo naturale. Ci siamo conosciuti giorno dopo giorno ed è nato questo amore, in maniera limpida, pura" ha raccontato l’ex bagnina a Oggi, in un’intervista pubblicata sull’ultimo numero del settimanale. Dopo quattro e anni e mezzo di relazione, però, arrivò la rottura: "La mia storia con Cesare Cremonini è iniziata come un sogno, quattro anni e mezzo in cui ho assaporato gioia e passione. Ma le favole, si sa, nascondono volti oscuri".

La rottura: perché è finita tra Martina Maggiore e Cremonini

Dopo la rottura con Martina, Cesare Cremonini ha ritrovato l’amore al fianco di Giorgia Cardinaletti (con cui è finita lo scorso anno); successivamente alcuni rumor hanno accostato il suo nome a quello di Caterina Licini. La fine della relazione con Martina Maggiore, tuttavia, sarebbe stata a dir poco burrascosa. Stando a quanto svelato dall’ex compagna del cantautore bolognese a Oggi, infatti, il culmine della crisi sarebbero state delle chat con altre donne: "Cose brutte, che non avrei mai voluto leggere. Mi crollò il mondo addosso. Ma non dissi nulla. Sono passati mesi, poi l’ho affrontato. Lui ha negato tutto, erano solo battute tra amiche". Martina ha svelato di avere toccato il fondo dopo la rottura, travolta dal dolore: "Sono sprofondata nell’abisso. Ero annientata dal dolore. Mi ero annullata per amore, mi sono dovuta ricostruire da zero. Ci sono voluti due anni per uscirne, sono stata in terapia, ho viaggiato. Ora ho imparato ad amarmi".

