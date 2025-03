Giorgia Cardinaletti e il servizio al Tg1 sull’ex fidanzato Cesare Cremonini. Il cantante reagisce così Nel telegiornale di ieri sera, lunedì 24 marzo, la giornalista ha presentato una clip sul tour del cantante. E l'ex compagno ha replicato (a modo suo) via social. Ecco i dettagli.

Per un breve istante si sono rivisti, almeno in video. Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini, giornalista e cantante fidanzati fino a qualche mese fa, ieri sera si sono virtualmente ‘incrociati’ durante l’edizione del Tg1 in onda alle ore 20. La presentatrice tv ha infatti lanciato un servizio sull’ex, che si prepara a un mega-tour negli stadi italiani da 13 date, già completamente sold out. Oggi invece è arrivata la reazione, per così dire, da parte dello stesso Cremonini. Che via social ha voluto in qualche modo omaggiare (senza esagerare) il servizio della Cardinaletti. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Giorgia Cardinaletti, il servizio su Cremonini al Tg1

Niente di strano, se non fosse che lei stava con lui (e che lui ha pure replicato). Da un lato, quindi, abbiamo Giorgia Cardinaletti, volto di punta del Tg1, e dall’altra parte la popstar bolognese Cesare Cremonini. I due hanno fatto coppia fissa per diversi mesi, salvo poi decidere di seguire strade separate (non sono noti i dettagli che avrebbero portato alla rottura). Ma a quanto pare, i rapporti tra gli ex sono rimasti ottimi, visto l’entusiasmo con cui ieri la Cardinaletti ha lanciato un servizio sul cantante.

Al Tg1 delle 20, la giornalista ha infatti introdotto una clip sul tour in arrivo di Cremonini. "Cresce l’attesa per Cesare Cremonini a tre mesi dal via del suo tour negli stadi, 13 date ed è già tutto sold out", ha detto la presentatrice Rai. I due erano stati paparazzati insieme più di una volta. Prima a un concerto dello stesso cantante, poi durante una vacanza alle isole Eolie, e infine anche al matrimonio del campione di MotoGP Pecco Bagnaia. Ma a quanto pare l’idillio non ha retto.

La reazione social di Cesare Cremonini

In ogni caso oggi, martedì 25 marzo, Cesare Cremonini ha deciso di ricondividere il servizio Rai introdotto dalla Cardinaletti. Una specie di omaggio alla loro (breve) unione, secondo alcuni fan del cantante. Che ha pure aggiunto una didascalia al post (dove, per la verità, vengono riportati anche servizi di altri media italiani). "Quando la mia storia incontra quella del pubblico si crea un miraggio comune", ha scritto Cremonini, "questo è fare gli stadi per me oggi. Rassegna tg nazionali #CremoniniLIVE25".

Al momento pare che Cesare sia felicemente single. Anche se recentemente si parlava di un (possibile) flirt con l’ex ballerina di Amici Caterina Licini. D’altronde, come ha dichiarato lo stesso cantautore in un’intervista al Corriere, "esiste un trono vacante dentro ognuno di noi e, giusto o sbagliato che sia, il mio è ancora libero".

