Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini, l'incontro e il retroscena sul ritorno di fiamma. Cosa sappiamo Pare proprio che i due ex, dopo la rottura improvvisa, abbiano riallacciato di recente i loro rapporti. Ecco cosa succede e quali voci stanno circolando al momento.

Se ne parlava giorni fa, senza però sapere cosa fosse vero e cosa, invece frutto di audace fantasia. Ora, una recente indiscrezione diffusa da un esperto di gossip, sembra invece confermare il ritorno di fiamma tra Cesare Cremonini e la giornalista Giorgia Cardinaletti. Un anno e mezzo di frequentazione aveva portato a una rottura improvvisa, l’anno scorso, che nessuno dei due si era visto obbligato a spiegare. Poi mesi di silenzi. Altre conoscenze, probabilmente. Finché voci di corridoio non hanno ripreso a parlare di Giorgia e Cesare. La coppia che era scoppiata e ora, pare, potrebbe tronare in piedi nonostante tutto. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, il ritorno di fiamma (imprevisto)

Buone notizie per gli amanti del gossip a lieto fine. Il cantautore bolognese Cesare Cremonini, ex star dei Lunapop, potrebbe aver ripreso sotto traccia la sua frequentazione con Giorgia Cardinaletti. Cesare e la brava giornalista Rai si erano conosciuti più di anno fa, prima in sordina e poi alla luce del sole. Ma qualcosa (non è dato sapere cosa) si era poi intromesso tra i due e la loro agognata felicità di coppia. Così anche questo duo, per molti ben affiatato e in qualche modo diverso dai soliti, si era sciolto come neve al sole. Almeno fino ad ora.

Sono infatti settimane che se ne parla. Cesare e Giorgia potrebbero essere in fase di ‘riallacciamento’ dei rapporti. Come tra l’altro testimonia un pezzo dell’esperto Giuseppe Candela. Che nella sua nuova rubrica "C’è Chi dice" – in edicola il 28 maggio su Chi – sembra sicuro. Se non di più. "Nel novembre scorso", leggiamo, "dopo un anno e mezzo di legame, Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini si erano detti addio. Una rottura, anticipata da ‘Chi’, che aveva portato freddezza tra le parti e un iniziale risentimento".

Eppure, ecco la presunta novità: "Da qualche tempo, tra la giornalista del Tg1 e il cantante è tornato il sereno. Non un ritorno di fiamma, ma un rapporto diverso: insomma, i due hanno ricominciato a sentirsi". Resta da capire, ora, in cosa consista questo ‘sereno’ di cui parla Candela. Perché è difficile, tra ex, che i rapporti si trasformino in amicizia sincera. Mentre è molto più probabile che Cremonini e la Cardinaletti si stiano semplicemente rivedendo. Magari senza proclami. Magari per vedere se l’affetto è rimasto. Come capita a tante coppie che faticano a lasciarsi davvero. Se questo è il caso, lo scopriremo solo nei prossimi giorni. Nel frattempo, incrociamo le dita.

