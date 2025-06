Cesare Cremonini con Caterina Licini: "Sintonia perfetta", l'amore continua (ma la Cardinaletti c'è ancora) Il cantautore pizzicato ancora in compagnia della ex ballerina di Amici. Smentito il ritorno di fiamma con la giornalista del Tg1, con cui però i rapporti sono tornati ottimi.

Fonte: RaiPlay

Negli ultimi mesi si è parlato molto della vita sentimentale di Cesare Cremonini, complici alcune indiscrezioni su un possibile riavvicinamento con la giornalista Giorgia Cardinaletti. Tuttavia, a smentire ogni ipotesi di ritorno di fiamma ci pensano i fatti – e qualche scatto rubato – che mostrano una realtà ben diversa: accanto al cantautore bolognese c’è stabilmente Caterina Licini, ex ballerina di Amici e oggi copywriter e content creator..

Caterina Licini sempre al fianco di Cremonini

La relazione tra Cesare Cremonini e Caterina Licini prosegue ormai da tempo, lontano dai riflettori. Nessuna foto sui social, nessuna esposizione mediatica: tutto si svolge nel segno della riservatezza. L’unica apparizione pubblica dei due risale allo scorso febbraio, quando il settimanale Chi li ha paparazzati insieme durante un weekend a Cortina. Ma chi segue il tour di Cremonini da vicino non ha dubbi: la presenza di Caterina è costante dietro le quinte, e la complicità tra i due è evidente nei gesti quotidiani.

Durante la "data zero" del tour a Lignano Sabbiadoro, ad esempio, i due sono stati visti fare colazione insieme alle 7:30 del mattino, seguita da una sessione di allenamento prima delle prove del concerto. Una routine condivisa, fatta di piccoli riti, che sembra aiutare Cremonini ad affrontare l’intensità del tour negli stadi.

Un tour da tutto esaurito, tra musica e sentimenti

Il tour estivo 2025 di Cesare Cremonini tocca i principali stadi italiani, facendo registrare il tutto esaurito in ogni data. Si parte il 15 e 16 giugno a San Siro, per poi proseguire a Bologna (19 e 20), Napoli (24), Messina (28), Bari (3 e 4 luglio), Padova (8), Torino (12) e infine Roma (17 e 18 luglio). Un trionfo costruito con anni di carriera e un repertorio che unisce generazioni, senza inseguire gossip o reality. Solo musica e passione.

Chissà se sarà proprio Caterina Licini a ispirare i nuovi brani di Cesare Cremonini. Per ora, la loro storia cresce lontano dai riflettori, ma immersa nella quotidianità che spesso alimenta anche la creatività artistica. Perché a volte, l’amore è una colazione all’alba o un allenamento condiviso prima di salire sul palco. Fatto sta che ‘Chi’ in un servizio pubblicato sull’ultimo numero parla di ‘perfetta sintonia’ tra i due-

Cremonini e Giorgia Cardinaletti: nessun ritorno di fiamma

Sembrano definitivamente archiviate le voci di un possibile ritorno di fiamma tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, esplose circa due mesi fa. I due si erano lasciati lo scorso novembre, dopo una relazione durata circa un anno e mezzo. Secondo fonti vicine alla coppia, la separazione non sarebbe stata del tutto serena, ma oggi i rapporti tra Cremonini e la giornalista del Tg1 sarebbero tornati distesi. C’è stato un riavvicinamento sul piano umano, fatto di dialoghi e contatti, ma non si parla di una riconciliazione sentimentale. Nessun ritorno, dunque: solo un legame maturo tra due ex che hanno scelto di lasciarsi alle spalle le tensioni.

