Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini, l’indizio social (clamoroso) sul possibile ritorno di fiamma Un dettaglio online confermerebbe il (probabile) riavvicinamento dell'ex coppia. E ad aggiungere particolari ci ha pensato anche una nota esperta di gossip. Ecco quali.

Potrebbero essere di nuovo vicini, Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini. O almeno, questo è quello che traspare online, in base a quanto segnalato di recente da alcuni fan (attentissimi) dell’ex coppia. Pare infatti che il cantante e la giornalista, separatisi dopo un breve periodo di frequentazione, abbiano ripreso a seguirsi su Instagram. E inoltre una segnalazione condivisa da una nota esperta, sempre via social, potrebbe aggiungere un dettaglio critico alla storia. Ecco i particolari e tutte le curiosità qui sotto.

Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini, il dettaglio social sul ritorno di fiamma

Alla fine dello scorso anno, era stato il settimanale Chi ad annunciare per primo una probabile rottura tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. Ma pare che la separazione sia stata solo temporanea. Come indicherebbe il recente dettaglio social, che ha scatenato, nelle scorse ore, un tam-tam impazzito tra i followers dei due ex fidanzati.

Tutto è partito da una storia Instagram, condivisa dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Nell’immagine, Deianira ha riportato una segnalazione ricevuta da fonte anonima, che esplicitamente dichiara: "Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti hanno ripreso a seguirsi su Instagram…E lui posta questa storia (‘Ragazze Facili’ è dedicata a lei)…Ritorno di fiamma in corso?". Insomma, il misterioso utente in questione sarebbe (quasi) sicuro di un ritorno di fiamma in atto. Ma le domande, a questo punto, sono parecchie. Come fa questa persona ad essere certa del flirt? E siamo sicuri che non si tratti solo di un segnale di amicizia ritrovata, dopo mesi in cui magari i rapporti, tra Cremonini e la Cardinaletti, si erano raffreddati per ovvi motivi?

Certo, il fatto che il cantante abbia postato la canzone "Ragazze facili", nata pensando proprio alla Cardinaletti, costituisce un indizio (ulteriore e notevole). A cui si aggiunge l’intenzione dichiarata di trasformare presto il brano in un singolo. Ma servono ancora altre prove.

Cesare Cremonini e la frequentazione con Caterina Licini

Nel frattempo, negli scorsi mesi si parlava di una nuova frequentazione per Cremonini. Ovvero Caterina Licini, ballerina ed ex allieva di Amici nel 2011. Erano stati paparazzati insieme, ma non abbiamo più avuto notizie solide a riguardo. E allora può darsi, come sperano i fan adesso, che Cremonini sia tornato sui suoi passi. Dando così una seconda chance alla storia che aveva costruito insieme a Giorgia Cardinaletti.

