Sono sempre più insistenti le voci di una presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez. Già a dicembre scorso, quando l’influencer aveva postato su Instagram una foto da una clinica, con tanto di braccialetto con il suo nome e quello di Ignazio Moser, i fan avevano pensato a un bebè in arrivo. E ora, dopo la settimana della moda milanese, sono in molti a non avere più dubbi. Durante la Fashion Week, infatti, Cecilia è stata immortalata con un lungo abito bianco di Laura Biagiotti, e pare che si intravedessero rotondità ‘sospette‘, forse un pancino da primi mesi di gravidanza. Dalla coppia però nessuna conferma, anzi. Con uno scatto pubblicato di recente sulle storie del social, Rodriguez sembra voler smentire: nelle immagini che pubblicizzano la linea di abbigliamento che ha con il fratello Jeremias e la sorella Belen Rodriguez, l’imprenditrice digitale si è mostrata con una pancia scolpita e completamente piatta. Tuttavia, tanti fan credono si tratti solo di un escamotage per placare il gossip. Vediamo perché.

Cecilia Rodriguez incinta? Lei smentisce ma i fan non ci credono

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez potrebbero presto diventare genitori. O almeno questo è quello che molti fan pensano, convinti di aver capito dai social indizi inequivocabili. Prima un braccialetto ospedaliero con i nomi della coppia, postato in una foto su Instagram a dicembre, che ha fatto pensare a una clinica per la fecondazione assistita, poi gli scatti con un presunto pancino sospetto durante la Milano Fashion Week, e infine le indiscrezioni degli esperti di gossip Deianira Marzano e Alessandro Rosica.

Anche se le voci di una presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez sono sempre più insistenti, con i fan della coppia già al settimo cielo, dai diretti interessati non è arrivato ancora nessun lieto annuncio. Anzi. L’influencer ha da poco postato nelle storie una foto in cui si mostra con pantalone e vita bassissima e un crop top, tutto a voler evidenziare una pancia piattissima. Ma i fan sono certi: si tratta di scatti fatti mesi fa, per pubblicizzare il brand Hinnominate, e quindi niente di recente.

Ma Cecilia e Ignazio, anche se fossero in dolce attesa, hanno tutto il diritto di decidere se e quando dare la notizia, nonostante l’affetto dimostrato dai loro follower: "Il pancino c’è, ma è giusto che lei non lo confermi ancora! Tanti auguri , finalmente avete realizzato il vostro sogno", "Spero che racconterai il tuo trascorso per restare incinta per togliere tanti tabù. Auguri e figli maschi", "È in dolce attesa, son contenta x loro", "Non vorrei essere scortese ma quel cambiamento di viso forse ha grandi cose da raccontare", "I commenti sono pessimi! Ma lasciatela stare! Sono fatti suoi se è incinta o no…che pena fate".

