Caso Garlasco, la mamma di Sempio irrompe in diretta tv e sbotta: “Basta bufale”, la sua verità sullo scontrino La madre è intervenuta a Morning News di Dario Maltese su Canale 5 e ha preso le difese del figlio raccontando la sua versione dei fatti: “È innocente”

Le indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco proseguono e, in attesa dei nuovi risvolti dopo l’estensione dell’incidente probatorio, il dibattito mediatico non si placa. A intervenire, questa volta, è uno dei protagonisti ‘indiretti’ della tragica vicenda dopo la riapertura del caso. Nella puntata di oggi mercoledì 30 luglio 2025, infatti, la madre di Andrea Sempio ha ribadito l’innocenza del figlio a Morning News, condotto da Dario Maltese su Canale 5. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco: la madre di Andrea Sempio parla a Morning News

"Stavo guardando la televisione e sono uscita di casa di mia iniziativa di casa e sono venuta qui davanti perché sono stufa di sentire tante cose non vere dette dalle televisioni e da alcuni giornali, specialmente senza che vengano fatte verifiche" ha spiegato Daniela, la mamma di Andrea Sempio, intervenuta oggi mercoledì 30 luglio 2025 a Morning News. Nel corso della puntata odierna del programma condotto da Dario Maltese la signora ha attaccato la difesa di Alberto Stasi, che proprio recentemente ha presentato una consulenza sulla famigerata impronta 33 che potrebbe appartenere proprio al figlio Andrea. "Quello che dicono i legali di Stasi dovrà essere verificato. Che ci sia sudore o sangue non lo possiamo sapere". La madre di Andrea Sempio ha poi ribadito l’innocenza del figlio, che non si sarebbe mai recato in via Pascoli in quel tragico 13 agosto del 2007: "Una cosa sicura è che mio figlio non può aver lasciato impronte di sangue nella casa dei Poggi perché mio figlio non è andato in casa loro ad ammazzare Chiara Poggi"

Il racconto dettagliato sullo scontrino: cosa ha detto

La madre di Andrea Sempio ha anche raccontato la sua versione dei fatti in merito al famoso scontrino fiscale del parcheggio di Vigevano, spesso richiamato dal figlio per difendersi dalle accuse (nonostante non sia considerato un alibi). Nel tempo si è però fatta strada l’ipotesi che lo scontrino appartenesse proprio alla stessa Daniela, che ai microfoni di Canale 5 ha però dichiarato: "Questa cosa l’ho già raccontata diverse volte, due volte ai carabinieri. (…) Io mi sono alzata al mattino, mio figlio era in casa e gli ho detto che sarei uscita prima io e poi che sarebbe andato lui a Vigevano, visto che voleva andare in libreria. Sono rientrata a casa alle 10 meno 10, gli ho dato le chiavi della macchina, lui ha preso, è uscito e dopodiché è andato a Vigevano (…) Io a Vigevano non ci sono mai andata, non ho fatto nessuno scontrino, non ho mai dato nessuno scontrino a mio figlio e lo scontrino se l’è fatto lui".

