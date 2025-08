Caso Bova, guerra silenziosa tra le ex Rocio e Chiara Giordano, le divergenze: "Lui non ha pubblicato la sua vendetta" A poche ore di distanza l’una dall’altra, le due donne più importanti della vita dell’attore hanno preso parola, ma raccontano di due mondi totalmente distanti.

Non si sono mai affrontate pubblicamente e, almeno per ora, non ci sono stati attacchi incrociati. Eppure, nelle ultime ore, le dichiarazioni di Rocio Munoz Morales e Chiara Giordano sul caso che ha travolto Raoul Bova parlano chiaro: tra le due c’è una netta differenza di vedute. Due voci che arrivano da esperienze e tempi diversi, ma che oggi finiscono per incrociarsi sulla stessa vicenda. E lo fanno in modi quasi opposti.

Rocio Munoz Morales sulla forza della sincerità

L’occasione per rompere il silenzio, almeno a modo suo, è arrivata con la partecipazione di Rocio al Magna Grecia Film Festival, dove ha tenuto un lungo incontro col pubblico. Nessun riferimento diretto al polverone mediatico che la riguarda da settimane, ma tante parole sui valori in cui crede, e che sembrano cuciti addosso a ciò che sta vivendo in privato:" Di essere delle donne pure, fiere di loro stesse, della propria verità, rispettose, gentili, sincere, e questo credo che per la mia esperienza è quello che mi rende la donna forte che sono oggi". ha detto l’attrice, lasciando trasparire un messaggio ben più profondo di quello che può sembrare. Insomma, la risposta è chiara: lei crede nel rispetto e nella sincerità. Parole che arrivano mentre, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Rocio avrebbe scoperto del presunto flirt tra Bova e la modella Martina Ceretti solo attraverso la stampa, e che dietro l’apparente episodio ci sarebbe molto di più. Si parla infatti di un malessere maturato nel tempo, di altri comportamenti che l’avrebbero fatta sentire mancata di rispetto anche nel suo ruolo di madre. Una distanza netta, quella da Bova, che pare ormai definitiva, tanto che si vocifera di una richiesta imminente per l’affidamento esclusivo delle figlie. Il commento pubblico, d’altra parte, non è mai arrivato: a parlare per lei è stato il suo avvocato.

Chiara Giordano e quel post che sa di appoggio per Raoul Bova

Nel frattempo, a sorprendere è stata Chiara Giordano. Ex moglie di Bova, lontana da anni dai riflettori, è tornata a far parlare di sé per un gesto piccolo ma significativo. Nelle sue storie Instagram ha pubblicato la foto di Johnny Depp con una frase carica di significato. Un accostamento non casuale, secondo molti, che lascia intendere una certa vicinanza emotiva all’ex marito, oggi al centro di una vera e propria bufera: "Lui non ha pubblicato la sua vendetta. Ha fatto una ritorno che non aveva bisogno di didascalie. Questo è un riepilogo". Una decisione che ha spiazzato chi ricordava i rapporti tesi tra i due. Non tutti forse ricordano che Johnny Depp è stato per anni al centro di una lunga battaglia legale contro l’ex moglie Amber Heard, che lo aveva accusato di comportamenti molto gravi. Alla fine, è stato lui ad avere la meglio. E allora viene da chiedersi: perché Chiara Giordano ha scelto proprio ora di pubblicare un post che lo ritrae, accompagnato da una frase sulla vendetta? Nessun riferimento esplicito, ma si tratta di un gesto che molti hanno letto come un segnale a favore di Bova, come a voler dire che chi resta integro, anche dopo essere stato ferito, non ha bisogno di rivalse. Gli basta tornare a testa alta.

Due storie diverse ma un solo caso mediatico

Rocio e Chiara non si sono attaccate o risposte direttamente, ma a poche ore di distanza sembra che entrambe abbiano una visione completamente diversa dell’attore: una parla di rispetto, di sincerità, di forza e delusione. L’altra ipotizza l’innocenza morale dell’ex. E mentre Raoul Bova cerca di tenere insieme i pezzi della sua immagine, le parole delle sue due ex raccontano più di qualsiasi comunicato ufficiale.

