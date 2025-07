Annamaria Bernardini De Pace, chi è il nuovo avvocato (ed ex suocera) di Raoul Bova e perché lei lo definì “degenerato” L'attore ha scelto come sua rappresentante legale la madre dell'ex moglie Chiara Giordano. Volto di Forum dal 2024, ha spesso rappresentato vip italiani. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Raoul Bova si tutela affidandosi all’avvocata Annamaria Bernardini De Pace, già volto di Forum e (caso strano) ex suocera dell’attore. La legale è infatti la madre dell’ex moglie di Bova, e pare che in passato abbia espresso la sua opinione su Raoul (all’epoca non positivissima) con toni molto forti. Adesso, De Pace seguirà Bova nel caso della presunta estorsione ai suoi danni, che vede invischiati l’ex paparazzo Fabrizio Corona e l’influencer Martina Certetti. Ma l’intervento della nuova legale si estenderà anche ad altri aspetti altrettanto delicati. Come l’affido dei figli nati dall’amore tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Annamaria Bernardini De Pace, chi è l’avvocato di Bova e perché lo ha attaccato in passato

È una scelta sui generis, ma ben ponderata, quella che ha portato Raoul Bova ad affidarsi alla legale Annamaria Bernardini De Pace. Nota per essere l’avvocata dei vip, nel 2024 si è unita al ‘cast’ di Forum in veste di giudice. Ma la vera peculiarità che la riguarda è un’altra. Annamaria è infatti l’ex suocera dell’attore, madre dell’ex moglie Chiara Giordano.

Così, mentre le indagini della Procura di Roma proseguono sulla pista della presunta estorsione, Bova ha optato per un nome di peso che lo affiancherà in una varietà di impegni di natura legale. Emerge però una vecchia dichiarazione della legale, che ai tempi del divorzio di Raoul difese la figlia Chiara pubblicando poi una lettera aperta in cui definiva il suo "ex genero degenerato". Acqua passata, sembra, dato che le nuove dichiarazione di Bernardini De Pace sono tutte a favore del suo assistito.

"Come sta Bova? Ha la coscienza in pace, perché sa di aver fatto la cosa giusta: non pagare", ha detto l’avvocata. "Giusto che difenda chi non cede al ricatto da parte di uno come Corona. Sono fiera di lui".

Il ruolo di Annamaria Bernardini nella difesa di Bova

Per adesso, la nuova legale dell’attore ha già provveduto a depositare un esposto al Garante per la Privacy, per la diffusione impropria degli audio e dei messaggi scambiati con Martina Ceretti. Una scelta, questa, che chiama in causa non solo i già noti (Corona su tutti) ma anche colossi del web come Meta, Google, YouTube, TikTok e X. Per non parlare di Ryanair, SSC Napoli e Torino FC, tutte aziende che avrebbero contribuito in qualche modo alla viralità del materiale privato che riguarda Bova.

In più, Annamaria Bernardini De Pace dovrebbe affiancare l’artista anche su questioni di natura familiare, che riguardano cioè l’affidamento dei figli avuti con Rocío Muñoz Morales. Nel frattempo, il legale dei vip ha parlato così della situazione in evoluzione: "Abbiamo già denunciato con l’avvocato David Leggi il tentativo di estorsione, c’è il giudice che sta valutando. Chi ha mandato gli audio dalla Spagna a Corona? Non si capisce ma ce lo dirà il magistrato". Insomma, Bova ha intenzione di dare battaglia. E ha scelto di farlo ‘pescando’ in famiglia.

