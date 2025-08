Caso Raoul Bova, al via la battaglia legale: "Rocio Munoz Morales chiede l’affido esclusivo delle figlie". Perché Secondo le ultime indiscrezioni, la compagna dell’attore sarebbe pronta al ricorso in Tribunale per l’affido e il mantenimento delle due bambine.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Il caso mediatico e giudiziario che vede al centro l’attore Raoul Bova continua a crescere giorno dopo giorno, con nuove indiscrezioni che fanno emergere un quadro della situazione sempre più complicato. Ricapitolando, Fabrizio Corona ha reso pubblici dei messaggi audio che l’attore si sarebbe scambiato con la presunta amante Martina Ceretti, e questo ha portato la compagna Rocio Munoz Morales a scoprire il tradimento di Raoul in tempo reale. Allo stesso tempo, Bova è stato ricattato per evitare la pubblicizzazione di questi messaggi e sono dunque in corso le dovute indagini per capire chi vi sia dietro questa azione meschina (con la stessa Ceretti e l’amico Federico Monzino tra le persone coinvolte). In tutto questo, ricordiamo che Raoul e Rocio hanno due bambine, Alma e Luna, e secondo le ultime indiscrezioni l’attrice sarebbe pronta a fare riscorso in Tribunale per richiederne l’affidamento esclusivo, mentre Bova sarebbe seguito legalmente da Annamaria Bernardini De Pace, la sua ex suocera: scopriamo di più.

Rocio Munoz Morales pronta alla battaglia per l’affido esclusivo delle figlie

Dalle ultime indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, il rapporto tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sarebbe chiuso completamente e i due sarebbero arrivati a non rivolgersi proprio più la parola. In tutto questo, l’attrice spagnola avrebbe già dato mandato al suo avvocato, Antonio Conte, di presentare il prima possibile un ricorso al Tribunale civile di Roma per l’affido esclusivo delle due figlie avute con Bova, Luna e Alma, attualmente con la madre in Puglia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Da quanto emerge, all’interno del ricorso Rocio sarebbe pronta a smentire categoricamente le dichiarazioni di Raoul sull’aver vissuto da separati in casa, raccontando anche ulteriori occasioni nelle quali Raoul Bova le avrebbe mancato di rispetto. Sottolineando, dunque, come il tradimento con la Ceretti non sia in realtà un caso isolato.

Nel ricorso verrebbero menzionati anche gravi comportamenti di Bova che potrebbero mettere in cattiva luce il suo ruolo di genitore, dando così man forte a Rocio nella richiesta di affido esclusivo delle figlie e del giusto contributo da parte dell’attore per il loro mantenimento.

Raoul Bova chiede aiuto all’ex suocera, l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace

È inoltre notizia di questi ultimi giorni la volontà di Raoul Bova di essere seguito legalmente dal noto avvocato Annamaria Bernardini De Pace, ovvero la sua ex suocera, mamma dell’ex moglie dell’attore Chiara Giordano.

Come racconta il Corriere della Sera, l’avvocato avrebbe messo da parte le incomprensioni vissute in passato con l’ex genero, e proprio nei suoi confronti avrebbe affermato: "Sono fiera del padre dei miei nipoti per questo ho deciso di difenderlo. Lui non ha ceduto al ricatto perché non aveva nulla da nascondere e ha presentato subito la denuncia. Ho apprezzato molto questa sua scelta. È una persona perbene, ha la coscienza a posto perché sa di aver fatto la cosa giusta, ovvero non pagare. Come fa invece la maggior parte dei personaggi famosi per difendere la loro reputazione".

Potrebbe interessarti anche