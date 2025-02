C'è posta per te, Amadeus e Giovanna Civitillo si emozionano per Noemi e Nonna Antonietta: il gesto (tenerissimo) Lacrime, storie, sorprese, liti, confronti ed emozioni: cosa è successo nella puntata di sabato 8 febbraio 2025 del people show di Canale 5

Nuovo sabato, nuove storie e nuove emozioni per il pubblico della prima serata di Canale 5 che può godersi un’altra puntata di C’è posta per te. Il people show di Maria De Filippi che continua a macinare ascolti a suon di rapporti da recuperare, rimpianti, litigi, riappacificazioni, tradimenti e sentimenti, anche sabato 8 febbraio 2025 non ha lesinato lacrime, confronti e colpi di scena. Scopriamo cosa è successo.

C’è posta per te, puntata di sabato 8 febbraio 2025: cosa è successo

Ad aprire la serata è stata la storia di un regalo, che ha visto coinvolti Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo. A chiamarli in suo aiuto è stata Noemi, una timida ragazza che ha voluto fare una sorpresa alla nonna, Antonietta, che l’ha cresciuta da quando sua madre è stata portata via da una malattia quando lei aveva solo 14 anni. Un momento tenerissimo, che ha visto Antonietta in lacrime praticamente per tutto il tempo, e piacevolmente sorpresa dall’arrivo di Amadeus e della moglie che – con gli occhi lucidi per la commozione provata dopo aver ascoltato la storia – le si sono seduti accanto, hanno fatto riflessioni sull’importante ruolo dei nonni nella vita di ognuno di noi e poi hanno anche omaggiato la signora di alcuni regali, tra cui un elefantino con la proboscide alzata, portafortuna, ma anche bomboniera del loro matrimonio. "Avrei voluto darla a mia nonna, ma non ho potuto, la do a lei" ha detto Giovanna, che ha svelato di essere cresciuta anche lei con la nonna, mentre Amadeus ha scherzato: "L’elefante è il mio animale preferito, per evidenti motivi. Ogni volta che guarderà il "nasone" mi penserà". Al termine del blocco, prima di uscire di scena, Giovanna Civitillo ha consegnato alla nonna anche un assegno, il cui importo però non è stato svelato.

Poi la puntata è proseguita con storie molto meno liete. Quella di Veronica per esempio, che cerca di riallacciare i rapporti con la figlia Angelica, molto delusa e arrabbiata con la madre che, quando lei era molto piccola, ha lasciato il padre e se ne è andata di casa, ma ha scelto di non portarla via con sé. Da allora non sa quasi più nulla della figlia, anche se sostiene di aver cercata di contattarla negli anni. Angelica però racconta di aver sofferto veramente tanto di questa assenza e decide di non aprire la busta.

Non apre la busta nemmeno Noemi dicannovenne chiamata in studio dal padre Gianluca, che però non riesce a convincerla a riabbracciarlo. Gianluca si è separato da anni dalla madre della ragazza che è andata a vivere lontano dalla Sicilia, ad Ancona. La ragazza è rimasta a vivere con il padre e la sua compagna Antonella con cui però sono scintille. Alla fine dell’ennesima lite con la donna, la ragazza decide di prendere uno zaino con le sue cose e di andare a vivere dalla madre e da quel momento rompe i rapporti con il padre. Nemmeno il confronto nel programma di Maria De Filippi riesce ad abbattere il muro tirato su da Noemi.

Lieto fine invece, grazie alla decisiva opera diplomatica di Maria De Filippi, per la storia dell’amore interrotto di Lia e Daniel. È lei a scrivere a C’è Posta per Te, per chiedere al ragazzo con cui è stata per 7 anni, scusa per non essere stata chiara su una frequentazione avuta alla fine della loro storia. Una frequentazione che l’ha, tra l’altro, portata alla conclusione di voler tornare con Daniel. Il ragazzo arriva in studio parlando di quanto l’ha ferito il tradimento della fiducia da parte dell’ex ma poi, con qualche colpo ben assestato della conduttrice si ammorbidisce sempre di più, fino ad ammettere di essere ancora innamorato, e ad aprire la busta per abbracciare Lia.

Lieto fine, inaspettato anche per Cristina e Sebastian, due giovanissimi fidanzati che arrivano in trasmissione con la speranza di riappacificarsi con i genitori di lei, Giusy e Natale, dopo che la ragazza è scappata di casa per andare a vivere con Sebastian dapprima ben accetto in famiglia e poi invece non accettato a seguito di diversi guai combinati e del rapporto turbolento con Cristina. Alla fine, le preoccupazioni dei genitori sembrano mitigarsi, e loro abbassano la guardia e aprono la busta per abbracciare figlia e quasi genero.

