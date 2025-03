C'è posta per te, cosa è successo: Gianni Morandi in lacrime, Maria De Filippi asfalta Alberto Ultimo sabato sera in compagnia delle storie, delle emozioni e degli ospiti del people show di Maria De Filippi: cosa è successo

Cala il sipario sull’edizione 2025 di C’è Posta per Te. Sabato 15 marzo infatti, è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata di stagione dell’amato people show di Maria De Filippi, e anche in questa serata finale non sono di certo mancate le emozioni, i momenti più leggeri e gli ospiti speciali, ovvero Gianni Morandi e il Volo: Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone. Scopriamo come è andata.

C’è Posta per Te (sabato 15 marzo): cosa è successo

Si parte subito con le emozioni forti, quelle che coinvolgono non solo i protagonisti della prima storia, ovvero Rita e i suoi genitori Marco e Ivana, ma anche l’ospite coinvolto dalla ragazza per fare una sorpresa ai genitori, ovvero Gianni Morandi. Rita nella sua lettera vuole chiede scusa a Marco e Ivana perché non ha apprezzato i sacrifici che facevano per crescere i loro quattro figli, con lei che faceva spesso i capricci e non accettava le difficoltà della sua famiglia. Ora che è diventata madre però, quei sacrifici li capisce e li apprezza, e infatti ci sono anche molti grazie nella lettera. Quando entra "la sorpresa" Gianni Morandi, si siede accanto alla coppia e svela: "Ascoltando la lettera di vostra figlia mi avete riportato a cose che anch’io ho vissuto da ragazzo", motivo per cui si è commosso dietro le quinte, ma è anche visibilmente emozionato quando parla con Marco e Ivana. Ricordi che riguardano le difficoltà economiche della sua famiglia e i grandi sacrifici fatti dai suoi genitori. Poi imbraccia la chitarra per cantare con Marco e scatena tutto lo studio, concludendo con "una canzone che rappresenta questa storia", che è "Uno su 1000". Infine dice a Marco: "Dai, una volta passo da Tarquinia, tu fai un piatto di pasta e ci facciamo una cantata".

Poi è la volta della "storia di un amore interrotto", ovvero la storia di Alberto e Ilenia. A cercare il riavvicinamento è il ragazzo, che dopo una storia bella, sfociata in una convivenza e nella volontà di lei di mettere su famiglia, decide che la situazione gli sta stretta e lascia Ilenia però la tiene ancora appesa un filo, con sporadici incontri periodici, finché lei non dice basta e taglia tutti i ponti. A quel punto Umberto vuole riavvicinarsi ma nel frattempo passa Capodanno con un’altra ragazza e la mattina dopo va a comprare l’anello di fidanzamento tanto desiderato da Ilenia, ma a questo punto la ragazza, che ha scoperto anche del suo Capodanno, non ne vuole sapere niente. Lui fa arrivare in studio sia la ragazza che i genitori. Lei è agguerrita, ma poi Maria De Filippi scava nei sentimenti di Ilenia che ammette di sentire ancora qualcosa dell’ex, poi asfalta lui dicendogli: "Tu in questa storia hai torto marcio, devi ringraziare che una ragazza così intelligente sia ancora innamorata di te". alla fine Ilenia cede e la busta si apre.

Non manca nell’ultima puntata di C’é Posta per Te 2025 una storia di vecchietti alla ricerca di amori giovanili. In realtà nello stesso spazio ci sono ben tre persone che cercano i propri amori: due che cercano gli amori passati, Luigi e Pina e una, Luciana, che il suo amore di gioventù l’ha ritrovato tramite i social, ora si frequentano ma ancora, dopo 40 anni dal loro primo incontro e una frequentazione attuale di diversi mesi, non è riuscita ancora a farsi baciare dal suo "Pupo". Ci riesce, ovviamente, quando si apre la busta e si butta tra le braccia dell’amato, non dandogli scampo e schioccandogli un bel bacio sulla bocca.

C’è poi la storia di un padre, un uomo che ha due figli: Salvo e Fabiola, quando la bambina ha 6 mesi, lui parte per lavoro e va a Udine dove incontra la sua attuale la moglie. Da quel momento, la ex gli impedisce di vedere i figli, lui dopo un anno e mezzo decide di tornare a casa, per 17 anni, in cui non sente la donna che ha incontrato a Udine. Nel 2016 lui rimane senza lavoro: Fabiola ha 17 anni, Salvo 22 e lui trova di nuovo lavoro a Udine e decide di lasciare casa. Da 8 anni la ragazza non vuole più sentire il padre e quando arriva in studio è ancora piena di rabbia e nemmeno Maria De Filippi riesce ad abbattere il muro dietro cui si trincera la ragazza.

L’ultima storia della stagione 2025 di C’é Posta per Te è quella di un regalo. Millie chiama la trasmissione per fare una sorpresa ai suoi genitori che l’hanno salvata impedendole di lasciarsi andare quando scopre di avere un tumore, sostenendola nella sua battaglia e trovando un medico che le ha dato speranza e l’ha curata risolvendo il suo problema. Il regalo di Millie per i genitori musicisti è l’arrivo in studio dei ragazzi de Il Volo di cui sono grandi fan.

