C'è posta per te, puntata del 28 gennaio: emozioni da Oscar Come sempre è stato un sabato pieno di emozioni per il pubblico del people show guidato da Maria De Filippi, Scopriamo cosa è successo.

Fonte: Mediaset

Anche questo sabato sera 28 gennaio le emozioni non sono mancate nello studio di C’è posta per te. Il pubblico ha potuto scoprire, come ogni settimana storie di sentimenti e rapporti complessi, di litigi e riconciliazioni, con due sorprese davvero speciali regalate da due super ospiti: l’attrice premio Oscar Charlize Theron e il giovane cantautore Irama.

Charlize Theron, una sorpresa da Oscar per dare coraggio a mamma Franchina

Il programma inizia con la storia di una famiglia che sta cercando la strada per convivere con un immenso dolore. Alessandro e Cristina sono padre e figlia e chiedono aiuto a Maria De Filippi per provare a spronare la moglie di Alessandro e madre di Cristina, Franchina e il figlio di Alessandro e fratello gemello di Cristina, Paolo. La loro è stata una famiglia unita e felice fino al 2018 quando è stata colpita da una tragedia, il primogenito Vincenzo, 29 anni è morto una notte a causa di aritmia cardiaca. La madre e il fratello da allora hanno praticamente smesso di vivere. Il padre e la sorella, anche loro con il cuore gonfio di dolore, vogliono incoraggiarli a ricominciare a riaprirsi alla vita, nonostante la sofferenza con cui dovranno convivere per sempre. Per fare questo decidono di fare loro una sorpresa, chiamando una stella luminosa del firmamento di Hollywood: Charlize Theron che entra e abbraccia mamma Franchina, facendole coraggio con parole di dolcezza e di forza. E raccontandole: "Un giorno qualcuno mi disse: ‘non dimenticheremo mai le persone che non ci sono più ma dobbiamo ricordarci di quelle che ci sono ancora". Tra i doni portati dall’attrice alla donna c’è una collana, legata a un film in cui degli immortali vagavano per il mondo alla ricerca del senso della vita: "Il tuo senso della vita è qui intorno a te", dice la star donando il ciondolo a mamma Franchina che aperta la busta abbraccia tutta la sua famiglia.

Carmen riabbraccia il padre dopo vent’anni

La seconda storia della puntata di sabato 28 gennaio di C’è Posta per Te è quella che ha per protagonista Carmen, una donna che non riesce ad avere più un rapporto con il padre da quando questo, lasciato la madre, si è risposato con un’altra donna, anche lei presente in studio.

Una famiglia che vive di recriminazioni e silenzi sin fa quando Carmen, figlia di un matrimonio finito, a soli 12 anni, arrabbiata per quel dolore decide di non andare al matrimonio del padre. Da allora non hanno mai passato un Natale insieme, mentre oggi la donna sente il bisogno di riallacciare questo rapporto e anche di conoscere le sorelle nate dal secondo matrimonio di Giuseppe, il padre.

Ci vorrà un bel po’ di fatica e parole per convincere un uomo adulto che non ha saputo gestire un passaggio delicato della sua vita e anche di sua figlia allora piccola, per aprire la busta e vedere i due finalmente riabbracciarsi.

Valentina e Corrado, la fine di un amore decretato dalla busta chiusa

Valentina arriva nello studio di C’è Posta per te perché vuole riconquistare suo marito Corrado. L’uomo se ne è andato di casa quando ha scoperto che la moglie chattava con un altro uomo. Una scoperta che ha ferito il suo orgoglio e su cui non è riuscito a passare sopra.

Corrado è un ‘uomo all’antica’ e Valentina racconta in trasmissione di essersi sentita capita dall’uomo con cui scambiava messaggi, ma di non aver mai pensato di sfasciare la sua famiglia per un rapporto che si fermava a parole virtuali.

I due, da circa due mesi, si stanno di nuovo frequentando e questo ha riacceso le speranze per una riconciliazione della donna. Speranze però che andranno deluse. Mentre lei non fa che chiedere perdono e scusa sempre più accorata, il marito continua a dire che non si fida più. Quando Maria gli chiede se vuole aprire la busta lui dice: "Per adesso no." A quel punto è lei a decretare la fine di ogni possibilità per quel matrimonio: "Niente per adesso: se si chiude si chiude". E così è.

Irama, è la bellissima sorpresa di Marina alla sua seconda mamma Juliet

Il protagonista della seconda sorpresa della puntata di sabato 28 gennaio di C’è Posta per Te è Irama. Il giovane cantautore viene chiamato da Marina, una ragazza che desidera chiedere scusa e ringraziare Juliet, la donna che, dopo la morte della madre è stata al fianco del padre.

Un rapporto non accettato e ostacolato in ogni modo da Marina che era una ragazzina di 12 anni orfana di madre che vedeva in quella donna una minaccia. Il rapporto tra le due è cambiato radicalmente quando il padre di Marina si è ammalato. In quel frangente la giovane donna ha visto con quanto amore e quanta dedizione Juliet è stata accanto al marito e ha anche aiutato lei ad affrontare quella sofferenza.

Da quel momento ha capito che la donna è stata per lei una ‘seconda mamma’ e per chiederle scusa degli anni di guerra ha invitato Irama. Il giovane cantautore scoperto qualche anno fa da Maria De Filippi nel talent Amici ha condiviso le emozioni delle due donne facendo i complimenti ad entrambe per il coraggio di essersi perdonate e, alla fine, comprese e trovate.

Guida TV

C'è posta per te Canale 5 21:20

Potrebbe interessarti anche