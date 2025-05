L' avvocato del Diavolo, gli attacchi di panico di Charlize Theron: ecco di cosa soffre davvero Tutte le curiosità sull'iconica pellicola cult degli anni '90, dalle crisi sul set, ai problemi legami di Charlize Theron, passando al cast stellare.

Torna in TV il cult L’avvocato del diavolo, un thriller psicologico in cui un giovane e ambizioso avvocato di provincia, interpretato da Keanu Reeves, viene chiamato a New York per lavorare in un prestigioso studio legale guidato da un enigmatico e carismatico Al Pacino. Mentre la carriera dell’uomo decolla, la sua vita privata comincia a sgretolarsi, soprattutto a causa del crollo psicologico della moglie, interpretata da Charlize Theron, che comincia a soffrire di attacchi di panico e allucinazioni. La cosa interessante è che per immedesimarsi completamente nella parte, l’attrice si è spinta così oltre da arrivare allo sfinimento fisico e mentale. Ma non si tratta dell’unica vicissitudine che l’attrice ha dovuto affrontare mentre era impegnata nelle riprese del film.

La pellicola va in onda proprio stasera, 12 maggio, su Iris, alle 21:15.

