Bruno Pizzul, chi sono la moglie Maria “La Tigre” e i tre figli (uno è famoso) Il compianto telecronista udinese è stato sposato per moltissimi anni con Maria, con la quale ha avuto tre figli e ben 11 nipoti: tutta la storia

Il mondo del calcio e dello sport piange la morte di Bruno Pizzul, scomparso all’età di 86 anni. Il telecronista udinese ha segnato la storia del giornalismo sportivo e per oltre trent’anni è stato l’iconica voce del calcio in tv, dal suo debutto (nel 1969) agli anni Duemila passando per i Mondiali in Messico e le "Notti Magiche" di Italia 90. La sua scomparsa, ovviamente lascia un vuoto non solo nel mondo dello sport, ma anche e soprattutto in famiglia: da moltissimi anni Bruno era infatti sposato con Maria, con quale ha avuto i tre figli Fabio, Silvia e Anna. Scopriamo tutta la loro storia.

Chi è Maria, moglie di Bruno Pizzul

Friulano doc, classe 1938, Bruno Pizzul – come detto – è stato sposato per tantissimi anni con la moglie Maria, soprannominata da lui stesso "La Tigre". In un’intervista al Corriere della Sera risalente al luglio del 2021 (poco dopo la vittoria dell’Italia agli Europei, che Pizzul seguì dal suo amato Friuli), il telecronista udinese raccontò infatti di avere sempre potuto contare sul sostegno della moglie, anche e soprattutto con il sopraggiungere della vecchiaia. "Guida la Tigre, mia moglie Maria. Che ormai ha anche funzioni di badante, causa anagrafe e pigrizia congenita" scherzò Bruno, che poi spiegò le ‘origini’ di quel soprannome: "La moglie di un calciatore della Triestina veniva chiamata così. Quella ragazza mostrava analogie con Maria e adottai il nomignolo. Lei ogni tanto fa qualche smorfia ma si rende conto che il paragone animalesco è assai lusinghiero. La tigre sarà feroce ma è una bestia mobile, bella. Ah, la tigre!".

Chi sono i figli di Bruno Pizzul

Dal matrimonio tra Bruno Pizzul e Maria sono nati tre figli: Fabio, Silvia e Anna. Quest’ultima è un’assistente sociale, mentre Silvia è un insegnante di matematica e scienze a Milano. Fabio Pizzul, invece, ha seguito le orme padre nel mondo del giornalismo e, dopo la laurea in Lettere, ha collaborato con Fininvest, con Tele+ e anche con Telenova. Offi è docente al Master di Giornalismo all’Università Cattolica di Milano. Fabio ha anche intrapreso una carriera politica e, dopo la presidenza di Azione Cattolica, è entrato nel PD: è stato eletto per la prima volta in Regione Lombardia nel 2010. Dopo avere ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione del gruppo e membro delle commissioni Bilancio, Affari Istituzionali, Attività Produttive, Cultura Istruzione e Sport e Carceri, nel 2018 è stato eletto capogruppo del PD in consiglio regionale. Sposato con Anita, Fabio Pizzul ha avuto 4 figli, nonché 4 degli 11 nipoti di Maria e del compianto Bruno Pizzul.

