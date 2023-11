Boomerissima, Alessia Marcuzzi riparte da Friends e Amadeus fa l’autista Torna su Rai Due il programma che, tra gioco e varietà, mette a confronto le generazioni di genitori e figli: tra musica, spettacolo e divertimento. Ecco cosa è successo nella prima puntata

Alessia Marcuzzi torna su Rai Due con il suo Boomerissima, programma rivelazione della scorsa stagione che anche quest’anno conferma la formula che ne ha decretato il successo, con qualche novità. La prima, è evidente sin dal lancio della puntata, quando la conduttrice dedica qualche parola al compianto Matthew Perry ("Spero che gli arrivi tutto il nostro affetto"), prima di svelare che quest’anno parte della scenografia dello studio è proprio ispirata alla serie tv di cui l’attore è stato protagonista: Friends, con la riproduzione dell’appartamento di Rachel e Monica, principale location della serie. L’omaggio continua a inizio puntata quando il primo numero musicale è proprio una reinterpretazione della popolare sigla di Friends.

Prima di avviare la serata però, c’è una notevolissima anteprima. Una divertente parodia di un noto spot anni ’90 in cui una elegante e ricca signora si rivolgeva al suo autista Ambrogio dichiarando di avere "voglia di qualcosa di buono" e lui, pronto, le porgeva i cioccolatini preferiti. Nella gag di Boomerissima, Ambrogio è Amadeus e la signora, che è la stessa Marcuzzi, ha anche voglia di buona musica. Così lui tira fuori una musicassetta con i brani di Sanremo 2024, ma la donna non è convinta e gli chiede invece di ascoltare la compilation del Festivalbar.

Le squadre dei Boomer e dei Millennials che si sono sfidate nella serata di martedì 31 ottobre erano composte per i Boomer da Asia Argento, Caterina Balivo, Cesare Bocci e Biagio Izzo, mentre per i Millennial si sono battuti Aurora Leone dei The Jackal, Alvise Rigo, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi.

Ospite della trasmissione è stata Antonella Clerici, che si è fatta trovare in cucina e ha proposto alla conduttrice della trasmissione un viaggio sul viale dei ricordi tra pennette alla vodka, giochi d’epoca e strumenti completamente desueti come il fax, presentandosi con un look vistoso e sgargiante, in perfetto stile anni ’80, ispirato alla perfida Alexis protagonista di Dinasty. E, a proposito di look, nella seconda parte della trasmissione la Clerici torna indossando uno degli iconici abiti-bomboniera scelti per la conduzione di Sanremo. E proprio le canzoni dei festival che l’anno vista protagonista diventano oggetto della gara tra le due squadre.

A proposito di canzoni, come sempre, c’è stata anche molta musica dal vivo. A inizio puntata sono arrivati gli Snap, gruppo dance anni ’90, e il giovane Alpha, mentre a chiudere la puntata il gran finale ha visto la presenza di icone transgenerazionali come Paola e Chiara.

