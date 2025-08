Blake Lively dietro le quinte di It Ends with Us: quelle chat segrete che cambiano tutto nel caso Baldoni Chat inedite e scottanti dal set del film scuotono il caso Lively-Baldoni: l’attrice approvava le scene più controverse, ma ora tutto si ribalta in tribunale.

E’ trascorso del tempo e molti si sono già stancati di questa diatriba perché (forse) se ne parla da troppo e, si sa, che "a mangiare sempre la stessa zuppa ci si stufa". Ma le cose ora potrebbero cambiare perché ci sono novità concrete riguardo alla vicenda legale che ha visto coinvolti direttamente Blake Lively e Justin Baldoni, protagonisti di It Ends With Us. Secondo una recente conversazione trapelata tra i montatori del film, sarebbe emerso che l’attrice ha avuto un ruolo determinante nella decisione di includere o escludere alcune scene delicate nel montaggio finale. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Gli ultimi aggiornamenti sul caso Lively-Baldoni

La fine è ancora lontana. Sono emerse nuove informazioni nella causa legale tra Blake Lively e Justin Baldoni, colleghi nel film It Ends with Us. Il 1° agosto sono stati diffusi messaggi datati 18 aprile 2024 tra membri della troupe, ora inclusi nella documentazione del procedimento per molestie sessuali intentato da Lively contro Baldoni. Le chat mostrano che l’attrice aveva un ruolo attivo nel decidere l’inclusione di alcune scene nel montaggio finale, comprese quelle che non la riguardavano direttamente. In particolare, Lively avrebbe approvato una scena intima da inserire nel film. Tuttavia, un altro membro della troupe, "Henny Grace", ha fatto notare che l’attrice si era opposta all’inclusione di una scena a sfondo sessuale riguardante il suo personaggio da giovane, affermando: "Non voleva che un personaggio che la rappresentava avesse rapporti sessuali al liceo". Sempre secondo Grace, un tecnico avrebbe commentato: "È tutta una questione di controllo."

I documenti presentati alla corte di Manhattan

Il team legale di Blake Lively ha depositato una catena di messaggi come documento sigillato presso la corte federale di Manhattan, davanti al giudice Lewis Liman. Il materiale serve a giustificare la convocazione di Robb Sullivan, coinvolto direttamente nelle conversazioni interne. Pur non costituendo prova definitiva, le chat offrono nuove informazioni sul ruolo attivo dell’attrice nel processo creativo e nella gestione del set. Blake Lively ha già reso la sua deposizione, alla presenza di Baldoni. Il processo inizierà ufficialmente il 9 marzo 2026. Le indagini proseguono e il caso continua a suscitare attenzione nel panorama hollywoodiano.

It Ends With Us, dove vedere il film in streaming

Tutto è partito dal film in questione, ovvero, It Ends With Us – Siamo Noi A Dire Basta, diretto proprio da Justin Baldoni, il quale è anche protagonista insieme a Blake Lively. La storia del film segue Lily, una giovane donna determinata che, dopo essersi laureata e trasferita a Boston per avviare un’attività, incontra il dottor Ryle Kincaid, un uomo affascinante ma con una forte avversione per le relazioni. Mentre cerca di capire i segreti del suo passato, i ricordi del suo primo amore, Atlas Corrigan, riaffiorano, mettendo in crisi tutto ciò che ha costruito con Ryle. Se desiderate vedere il film in streaming, lo trovate su Prime Video, Apple TV e Rakuten TV.

