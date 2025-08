Justin Timberlake ha la malattia di Lyme: cos'è, cause, sintomi e come si cura Justin Timberlake ha rivelato di soffrire della malattia di Lyme: ma di che cosa si tratta? Ecco quali sono cause e sintomi e come si cura

Justin Timberlake ha dichiarato di soffrire della malattia di Lyme, una grave malattia che si contrae solitamente dopo essere stati morsi da una zecca. In un post su Instagram il cantante pop ha spiegato la situazione attuale. Questa una parte delle sue dichiarazioni: "Ho lottato contro alcuni problemi di salute e mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, cosa che non dico per farvi sentire male per me, ma per far luce su ciò che ho dovuto affrontare dietro le quinte". Ma cos’è questa malattia e come si cura?

Malattia di Lyme, quali sono i sintomi: si può guarire?

Timberlake non è il primo musicista famoso ad aver parlato pubblicamente delle proprie difficoltà con la diagnosi di malattia di Lyme, un’infezione batterica che può causare un’eruzione cutanea e sintomi come febbre, brividi, affaticamento e dolori muscolari e articolari. Anche Avril Lavigne, Justin Bieber e Shania Twain hanno rivelato di averla combattuta.

La malattia di Lyme può durare molti mesi o addirittura anni ma è curabile, si hanno però maggiori possibilità di uscirne se la si tratta precocemente con gli antibiotici. Si tratta di un’infezione sempre più diffusa, perché le zecche potenzialmente portatrici di malattie sono recentemente proliferate negli Stati Uniti, soprattutto a causa del cambiamento climatico che porta a estati più calde che favoriscono la loro diffusione.

Justin Timberlake, non solo cantante: i film in streaming

Ricordiamo che Justin Timberlake, oltre ad essere un famoso cantante, è anche un attore. Tra i suoi film più famosi troviamo The Social Network (2010), in cui interpreta Sean Parker, il fondatore di Napster e primo presidente di Facebook. La sua performance è stata molto apprezzata.

C’è poi Amici di letto (2011), una commedia romantica in cui Timberlake recita al fianco di Mila Kunis. I due interpretano una coppia di amici che decidono di intraprendere una relazione puramente fisica, con esiti inaspettati. In Time (2011) è invece un film di fantascienza in cui il tempo è la valuta di scambio. Justin Timberlake interpreta Will Salas, un uomo che viene accusato di omicidio dopo essere entrato in possesso di un’enorme quantità di tempo. Tutti e tre sono disponibili per la visione in streaming su AppleTv, Prime Video o Rakuten TV.

