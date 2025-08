Benedetta Rossi, spavento e operazione: “Brutto nodulo alla gola”, come sta ora La cuoca e conduttrice ha sorpreso i fan con una notizia preoccupante. L'hanno operata per la rimozione di una massa sospetta. E adesso dovrà stare a riposo. Ecco i dettagli.

Attimi di panico, online, dopo il post scioccante condiviso dalla conduttrice tv Benedetta Rossi. La cuoca ha infatti pubblicato una foto dall’ospedale, rivelando così ai fan una notizia piuttosto delicata. È stata operata alla gola per la rimozione di un nodulo – non si sa se di natura benigna o maligna – e al momento è impegnata in un lento ma costante recupero. Insieme alla foto, Benedetta ha anche condiviso un messaggio in cui ha spiegato per filo e per segno quello che è accaduto. Scopriamo qui sotto tutti i particolari.

Benedetta Rossi, l’operazione alla gola e il post allarmante sui social

È bastata una foto a mettere in allarme i fan. Il sorriso è quello di sempre, ma alla gola si nota un vistoso cerotto bianco. Mentre intorno a Benedetta Rossi, cuoca e conduttrice di Fatto in casa da Benedetta, l’ambientazione è chiaramente quella di un ospedale. Così la presentatrice ha deciso di comunicare al mondo quello che le è successo in questi giorni. E nessun dettaglio è stato tralasciato nella didascalia sotto il post Instagram.

"Ciao a tutti! Eccomi qui", ha esordito Benedetta, "un po’ acciaccata e con un bel cerotto sul collo, ma sto bene. Vi racconto sempre tutto, anche se, questa volta lo faccio con un po’ di ritardo, semplicemente perché non vi volevo far preoccupare. Lunedì scorso ho affrontato un intervento chirurgico. Da qualche settimana avevo scoperto di avere un brutto nodulo alla tiroide e per questo mi sono dovuta operare. L’operazione è riuscita senza complicazioni, io sto bene e sono già a casa".

Ma le parole di Benedetta Rossi non si sono esaurite qui: "Innanzitutto ci tengo a ringraziare il personale medico e ospedaliero per il loro straordinario lavoro e per la loro grande professionalità e umanità. Quello che ho fatto, è un tipo di intervento un po’ delicato, che coinvolge in parte anche le corde vocali, quindi in questi giorni facevo fatica a parlare, ma adesso la voce sta tornando".

La reazione dei fan e il recupero di Benedetta Rossi

"Ora", ha concluso poi la conduttrice tv, "dovrò tenere questo cerotto per un po’, riposare e recuperare le energie. Per fortuna sono circondata dall’affetto della mia famiglia e di tutte le persone che mi vogliono bene, questo mi aiuta tantissimo. Dopo questa esperienza, mi permetto di darvi un consiglio: cerchiamo sempre di trovare il tempo per fare controlli regolari, è importantissimo. Un abbraccio grande e ci vediamo presto".

Alla luce della spiegazione approfondita di Benedetta, i fan della cuoca si sono presto tranquillizzati. E sotto il post social sono piovuti soprattutto messaggi di auguri. Per una pronta guarigione, la sua, che arriverà senza dubbio. Anche se un po’ di tempo ovviamente ci vorrà.

