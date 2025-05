Benedetta Rossi, la vita privata: il matrimonio segreto, la grave operazione e l’impero milionario La food blogger più famosa d’Italia si è sposata nel 2009 col marito Marco Gentili, con il quale non ha avuto figli: “Non sono arrivati ma ci siamo fatti forza”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Salita alla ribalta sul web quasi 15 anni fa e diventata la food blogger più famosa d’Italia, Benedetta Rossi ha costruito un vero e proprio impero insieme al marito Marco Gentili. I due hanno vissuto insieme le più grandi soddisfazioni così come i momenti più difficili (compresa una crisi nel 2020), sostenendosi sempre a vicenda. Dalla cucina dell’agriturismo di famiglia fino alla televisione e la popolarità, scopriamo tutta la vita privata della cuoca marchigiana.

Benedetta Rossi, la scalata al successo

Marchigiana classe 1972, Benedetta Rossi ha iniziato a pubblicare video su YouTube nell’ormai lontano 2009, registrando alcune ricette all’interno per l’agriturismo di famiglia. Due anni più tardi ha aperto il suo canale Fatto in casa da Benedetta e il resto – come si suole dire – è storia. Benedetta è diventata la food blogger più famosa d’Italia, raggiungendo milioni di visualizzazioni grazie alle sue preparazioni e al suo stile ‘casalingo’, dominando in libreria (con ben dieci libri all’attivo) e sbarcando anche in televisione. La cuoca ha costruito un vero e proprio impero: basti pensare che lo scorso anno Mondadori ha acquistato il 51% della società "Fatto in casa da Benedetta" con un accordo stellare, fruttato a Benedetta quasi 7 milioni di euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La vita privata: il matrimonio con Marco Gentili

Al suo fianco – come detto – c’è sempre stato Marco Gentili, fondatore della società Maui Media srl, che si occupa della promozione delle attività della moglie. I due si sono sposati nel 2009 con una cerimonia intima, quasi in segreto, e hanno condiviso tutti i successi (e le difficoltà) del loro percorso. Nel 2020 sono stati costretti a chiudere il loro agriturismo La Vergara, nelle Marche, in seguito alla pandemia di Covid-19. In quel periodo hanno vissuto anche un momento di crisi, come raccontato apertamente da Benedetta, che si prese una pausa dai social per "ricostruire il rapporto" col marito. La coppia non ha avuto figli, come confessato a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo: "Non non abbiamo avuto figli, non perché non li volevamo o perché avevamo fatto dei programmi riguardo a questo. Semplicemente, non sono arrivati, quindi, siamo andati avanti con il nostro percorso di vita e guardando a tutte le cose belle che ci accadevano nel frattempo. Abbiamo vissuto cercando di farci forza l’uno con l’altro e poi la vita è un percorso lungo, non si sa mai cosa può accadere".

L’intervento alla schiena e la riabilitazione di Benedetta

Nel 2022 Benedetta Rossi è stata costretta a sottoporsi a una delicata operazione. La food blogger finì infatti sotto i ferri per un complicato intervento chirurgico alla schiena, che tenne con il fiato sospeso tutti i suoi fan (su Instagram conta più di 5 milioni di follower). Dopo l’operazione Benedetta tornò sui social e annunciò di essere pronta alla riabilitazione e al ritorno ai fornelli, scherzando: "Eccomi finalmente in piedi…o quasi. Ora ci vorrà tempo e pazienza per poter tornare alla solita vita. Eh si ci metterò un po’ ma prima o poi ricomincerò a rompervi le scatole con le mie ricette".

Potrebbe interessarti anche