Stefano De Martino rimuove i tatuaggi: dalla Rai “Pressioni dall’alto per una pelle più pulita" Da simboli di vita a elementi da rimuovere: la trasformazione del conduttore fa discutere il pubblico, ma ora i fan cominciano a farsi più di una domanda.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Negli ultimi mesi, Stefano De Martino è apparso in tv con un aspetto diverso. Più sobrio, più essenziale. Ma c’è un dettaglio che ha colpito chi lo segue da anni: quei tatuaggi che avevano reso il suo corpo una sorta di diario personale stanno sparendo, uno dopo l’altro. Una scelta che non passa inosservata, anche perché, stando alle indiscrezioni, non sarebbe soltanto frutto di un ripensamento estetico.

Stefano De Martino: i famosi tatuaggi che se ne vanno

Per anni Stefano ha usato la pelle per raccontarsi. Frasi, simboli, dediche, nomi. Sul petto, sulle braccia, sul collo. Tutti parlavano di lui, dei suoi affetti, delle sue esperienze. Poi, pian piano, qualcosa è cambiato. Già nel 2017 aveva fatto rimuovere il tatuaggio con il cuore e i due amanti dopo la fine della storia con Belen. Ma non si è trattato di uno stop, perché ne ha poi realizzati altri. Dal 2018 al 2023 ha continuato ad aggiungerne, poi, la svolta. Prima qualche parola in tv, dove aveva ammesso di essersi pentito: "Non ve li fate ragazzi, tanto cambierete idea". Poi, nel 2024, i primi interventi per la rimozione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le presunte pressioni Rai su De Martino

A far discutere non è solo la scelta in sé, ma il motivo. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, ci sarebbe stata qualche pressione "dall’alto". Niente di dichiarato ufficialmente, ma abbastanza per far partire le ipotesi: essere un volto della Rai comporterebbe l’obbligo di un’immagine più pulita, più neutra, più rassicurante. E i tatuaggi, soprattutto quelli evidenti, forse non rientrano più in quel profilo. "Stefano è un dipendente Rai", scrive il direttore del settimanale. "Sotto pressione ha deciso di rimuovere diverse tracce d’inchiostro". E a confermare tutto c’è anche una foto, diventata virale, in cui si intravede un cerotto sul collo. Non è difficile collegare i puntini.

Il prima e il dopo di Stefano De Martino: scompare "Santiago"

Anche Gente ci ha messo del suo pubblicando due scatti a confronto: scompaiono la spade, il timone, e fin anche il nome di suo figlio Santiago dal petto, così come l’ancora e le mani intrecciate. "Sopravvivono" solo la tigre sull’addome e la parola "Biscuit" sul petto, il nomignolo con cui lo chiamava il nonno e a cui è profondamente legato. Ma il punto, per molti, è un altro. Fin dove ci si può spingere per adattarsi alle regole non scritte della televisione pubblica? Se è vero che ci sono ambienti professionali dove i tatuaggi non sono ben visti, è anche vero che siamo nel 2025. E che De Martino non è un impiegato d’ufficio. Ma, forse, nemmeno più il ragazzo ribelle dei tempi di Amici. Oggi è un conduttore, e ci chiediamo sw la sua scelta sia stata più personale o lavorativa.

Potrebbe interessarti anche