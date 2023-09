Benedetta Parodi, rivelazioni su Cristina e il sogno da realizzare con Caressa La conduttrice si è raccontata in una lunga intervista rivelando alcuni aspetti inediti della relazione con la sorella e un desiderio speciale. Ecco cosa ha detto.

Benedetta Parodi, conduttrice di programmi di successo come Cotto e Mangiato e Bake Off Italia, si è raccontata tra le pagine de Il Corriere della Sera in una lunga intervista. In questa occasione ha avuto modo di parlare del rapporto con la sorella Cristina Parodi, volto storico del TG5, della sua famiglia, della carriera, e di qualche sogno nel cassetto che vorrebbe tanto realizzare. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha detto.

Benedetta Parodi e la rivalità (smentita) con la sorella Cristina

"Prima di brillare di luce propria, è stata ‘la sorella di Cristina’", ha affermato la giornalista Elvira Serra durante l’intervista a Benedetta Parodi. Ricordiamo infatti che Benedetta è apparsa sotto i riflettori tempo dopo la sorella Cristina Parodi, la quale era già ampiamente affermata come giornalista del TG5 e conduttrice.

A proposito di tale affermazione Benedetta ha quindi raccontato: "Lei era già popolarissima: Tg5, Verissimo… Poi un giorno mi chiamò dall’aeroporto: ‘Sai che mi hanno chiesto se ero la sorella di Benedetta?". Tra le due c’è sempre stato un ottimo rapporto e nonostante abbiano entrambe una carriera ormai più che avviata nel mondo della televisione, pare non vi sia mai stata alcuna competizione. È la stessa Benedetta durante l’intervista ad ammettere: "Lei (Cristina ndr) è la meno competitiva del mondo, anche se ha giocato a tennis e l’agonismo le piace. Ho imparato da lei come ci si comporta".

Benedetta Parodi, la famiglia e il sogno nel cassetto in tv

Durante l’intervista, Benedetta ha avuto modo di parlare anche della sua meravigliosa famiglia composta dal marito Fabio Canessa, dai loro tre figli: Matilde, Eleonora e Diego, e dal maltese Snoopy. Matilde, la più grande dei figli, ha da poco pubblicato il suo primo disco e a proposito di questo Benedetta ha rivelato: "Ha lavorato tanto, ha studiato. […] Adesso che siamo di fronte al risultato tangibile del suo lavoro siamo tutti emozionati". A proposito di Eleonora, ha invece detto: "A lei piace la parte autorale del lavoro in televisione. Viene spesso con me sul set, ma mica per vedere la mamma: le piace la regia". Infine, spazio al più piccolo di casa Diego: "Lui è la mente matematica della famiglia. Ed è l’unico cui piace cucinare. Meno male: in tv di persone che cucinano ce ne sono già troppe", ha rivelato Benedetta.

Benedetta si è però lasciata andare anche a una rivelazione inedita, un sogno nel cassetto che vorrebbe realizzare dopo i già tanti successi televisivi. "Mi piacerebbe fare una sorta di Casa Vianello con Fabio", ha ammesso Benedetta. Mentre a proposito di una delle kermesse musicali più seguite, ovvero Sanremo, Benedetta sembrerebbe non avere particolari desideri: "Se proprio devo sognare in grande, mi piacerebbe fare la co-conduttrice quando ci sarà la mia Matilde che canta", ha concluso.

