Dakota Johnson non riesce a resistere al suo ex: una terribile debolezza Ombre dal passato, seduzione e segreti: ciò che forse non sai sul secondo capitolo dell'iconica saga con Dakota Johnson e Jamie Dornan.

Anastasia Steele cerca di ricostruire la sua vita dopo aver lasciato Christian Grey, ma il loro legame è più forte della distanza. Quando lui torna nella sua vita, deciso a riconquistarla, lei pone nuove condizioni per dare una seconda possibilità alla loro relazione. Dakota Johnson interpreta proprio la giovane Anastasia, la protagonista che affronta il ritorno del suo ex con forza e nuove consapevolezze. Ma mentre i due tentano di ricostruire un equilibrio, il passato oscuro di Christian riemerge, mettendo alla prova la loro passione.

Cinquanta sfumature di nero va in onda proprio oggi, alle 21:10 su La 5. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

