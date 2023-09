Belve, partenza anticipata (con una novità): "salta" lo show della Mannoia Rai 2 cambia all'ultimo minuto il calendario del talk di Francesca Fagnani, che scatterà prima del previsto al posto dello show Una, Nessuna, Centomila

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Nello scenario televisivo italiano l’evento del 26 settembre si conferma attesissimo : Belve, la serie di successo che ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua carica di adrenalina e mistero, anticipa il suo ritorno sul piccolo schermo. Dopo un breve slittamento nel palinsesto televisivo, dovuto a necessari aggiustamenti scenografici, il programma tanto amato diretto e condotto da Francesca Fagnani farà la sua grande ripresa in prima serata su Rai2. Inizialmente previsto per il 3 ottobre, Belve torna finalmente nella sua collocazione originale, regalando agli spettatori un’esperienza unica e carica di emozioni.

Le anticipazioni di Belve

La nuova edizione di Belve è finalmente pronta a far ritorno sullo schermo televisivo italiano il 26 settembre, riprendendo la sua collocazione originale dopo un breve slittamento. Gli ultimi giorni sono stati frenetici, con un intenso lavoro dietro le quinte per allestire la scenografia dello studio che accoglierà Francesca Fagnani e il suo apprezzato programma.

Questo significa che la serie non potrà godere di un’ulteriore settimana di preparazione, come inizialmente previsto con il suo spostamento al 3 ottobre. La serata del 3 ottobre sarà invece dominata dalla messa in onda de "Le Iene" su Italia 1 e dalla tanto attesa Champions League con Inter o Napoli su Canale 5. Gli spettatori possono quindi aspettarsi una serata carica di emozioni e intrattenimento il 26 settembre con il ritorno di Belve. Brutte notizia invece per il concerto "Una, Nessuna, Centomila" con Fiorella Mannoia, originariamente previsto in diretta su Rai2 il 26 settembre, e rinviato per motivi oggettivi, molto probabilmente al prossimo anno.

Vincenzo De Lucia fa il suo esordio in Belve

Nella prima emozionante puntata della nuova serie di Belve, in programma per il 26 settembre, il talentuoso Vincenzo De Lucia farà il suo esordio nel programma, unendosi al cast di Francesca Fagnani. Nonostante i ritardi nell’allestimento scenografico dello studio, De Lucia si è dimostrato pronto e determinato a fare il suo debutto in un contesto di pura adrenalina televisiva. Questo significa che gli spettatori possono aspettarsi una performance straordinaria da parte di De Lucia in una serata che si preannuncia ricca di suspense e colpi di scena. Fra gli altri ospiti troviamo anche Fabrizio Corona, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Raoul Bova. Dove e quando vederlo La puntata altamente attesa della nuova serie di Belve andrà in onda nella sua collocazione originale, martedì 26 settembre in prima serata su Rai2. Lo spettacolo sarà poi visionabile su RaiPlay in qualsiasi momento.

