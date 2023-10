Belve, Raoul Bova: "Molti pensano che io sia gay", rivelazioni alla Fagnani L'attore è uno degli ospiti della seconda puntata del talk show di Francesca Fagnani: ecco alcune anticipazioni della sua intervista.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Mancano poco più di 24 ore alla seconda e attesissima puntata di Belve. Francesca Fagnani è tornata nella prima serata di Rai 2 pronta a mettere sotto torchio tanti nuovi ospiti con le sue interviste graffianti e le sue domande scomode: il secondo appuntamento è in programma per martedì 3 ottobre. Oltre a Emanuele Filiberto di Savoia, tra gli ospiti della serata c’è anche Raoul Bova. L’attore si racconta- come sempre accade a Belve – senza filtri, affrontando numerose tematiche diverse.

Belve, l’intervista di Raoul Bova

Durante la sua intervista a Belve, Raoul Bova parla anche della sua vita privata. Dopo la fine del suo primo matrimonio, con Chiara Giordano, si sono sollevate numerose voci secondo cui la sua relazione sarebbe giunta al capolinea perché, in realtà, l’attore sarebbe omosessuale. Interrogato sulla questione da Francesca Fagnani, Bova risponde: "Diciamo che in quel periodo non si ha la lucidità per dire sempre delle cose esatte. Ho semplicemente smentito quello che si diceva su di me. Molti parlano di questo lato un po’ così, ma ognuno la pensa come vuole". Sempre a proposito del suo primo matrimonio, Fagnani ricorda all’attore di come i suoi rapporti con la ex suocera non siano stati dei migliori. La sua ex moglie è infatti figlia del famoso avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. La conduttrice parla di una lettera che quest’ultima aveva scritto al genero, per poi renderla pubblica. A questo proposito, Raoul Bova risponde in modo estremamente diplomatico: "Sono cose che fanno le persone che hanno un grosso dolore; cercano di sfogare con la rabbia attraverso qualsiasi mezzo per danneggiare l’altro, pensando che il dolore poi si attenui. ma penso che alla fine sia un boomerang, il dolore torna indietro".

Nel corso dell’intervista c’è spazio, ovviamente, anche ad alcune domande sulla relazione di Raoul Bova con la collega Rocío Muñoz Morales. I due sono legati dal 2013, e hanno due figli. Ma la loro storia, almeno all’inizio, non è stata vista di buon occhio, dato che l’attore si era appena lasciato alle spalle il primo matrimonio: "Abbiamo superato a volte lo scetticismo sulla nostra storia, a volte qualche attacco, e devo dire che siamo andati avanti bene e credendo in noi stessi", dice Bova. "Le cose, quando si lascia passare il tempo e si dimostrano con i fatti, funzionano". Francesca Fagnani interroga il suo ospite anche sulla sua fama di sex symbol e di conquistatore: "Evito di creare situazioni che possono diventare ambigue", racconta l’attore. Alla domanda "Quindi non ci prova?", lui risponde: "No, ma neanche do l’opportunità di provarci ad alcune persone. con amiche o conoscenti non cerco mai di creare una situazione ambigua".

