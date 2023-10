Emanuele Filiberto ospite a Belve, la confessione: "Droga e tradimenti" Il programma di Rai 2, nella puntata di domani vedrà tra i protagonisti anche l'erede di Casa Savoia pronto a rivelazioni inaspettate. Anticipazioni.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Il noto programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, nella puntata in onda domani sera, martedì 3 ottobre, ospiterà Emanuele Filiberto di Savoia. L’esponente della casata si lascerà andare a una lunga intervista rispondendo ad ogni domanda, dalla più semplice alla più pungente. Emanuele Filiberto svelerà alcuni segreti della sua vita privata e affronterà temi per lui molto complessi. Ma vediamo qualche dettaglio in più sull’intervista in onda domani.

Emanuele Filiberto confessa a Belve i tradimenti: "Purtroppo sono successi"

Nella lunga intervista con Francesca Fagnani, in onda domani sera su Rai 2, Emanuele Filiberto si è lasciato andare ad alcune confessioni importanti sulla sua vita privata. In particolare, l’erede dei Savoia ha raccontato il rapporto con la moglie Clotilde Courau, che negli anni pare aver resistito anche ai tradimenti.

"Purtroppo sono successi – ha rivelato Emanuele Filiberto a Belve – ci sono state delle spiegazioni, ci sono stati dei perdoni, non subito. C’è un grandissimo amore e un grandissimo rispetto tra di noi, ed è andato oltre i tradimenti".

Emanuele Filberto e l’uso di droghe nel periodo ribelle

Si sa, le interviste della Fagnani sono in grado di scovare i segreti più profonde delle persone, di scavare in ricordi lontani e tirare fuori argomenti veramente complessi. E tornando proprio all’intervista di Emanuele Filiberto, l’erede ha voluto parlare a cuore aperto anche del periodo più ribelle della sua vita durante il quale ha avuto a che fare anche con le droghe.

"È una cosa che ho sempre detto. Va con il fatto di esser chiusi, introversi, di non poter affrontare l’altro in una maniera normale e sana come oggi potrei fare – ha affermato Emanuele Filiberto – Questi paradisi artificiali ti aprivano e ti facevano mostrare dei sentimenti che normalmente non avresti mai mostrato".

A quel punto la conduttrice ha dunque chiesto: "Che tipo di droghe ha usato?", e la risposta è arrivata immediatamente: "Ce ne son state parecchie, però a quell’epoca andava molto la cocaina purtroppo".

La responsabilità della famiglia Savoia durante il fascismo: le parole di Emanuele Filiberto

Tra gli argomenti più spinosi, Emanuele Filiberto ha parlato anche della responsabilità della sua famiglia nel periodo del fascismo. "Mio padre ha sbagliato a non chiedere scusa per le leggi razziali – ha rivelato – Mio padre è una persona che ha avuto per sua educazione un grandissimo rispetto della sua famiglia e del suo casato. Io avrei voluto che facesse quello che ho fatto io ben dopo: il ‘mi scuso per le leggi razziali’. Avrei voluto fosse stato fatto anche prima. Però qualcosa che lui ha avuto più di me, che è il rispetto per la sua famiglia e la sua storia, non poteva fargli dire queste cose. Per me questo è stato qualcosa di sbagliato".

Quando e dove vedere l’intervista di Emanuele Filiberto a Belve

L’intervista integrale di Emanuele Filiberto di Savoia andrà in onda nella puntata di Belve di domani sera, martedì 3 ottobre, alle ore 21.20 circa su Rai 2.

Potrebbe interessarti anche