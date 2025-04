Bellama', lo sfondo perfetto per la quarta proposta di matrimonio di Pietro Delle Piane ad Antonella Elia Il programma di Pierluigi Diaco è stata la location in cui l'attore e doppiatore ha aperto ancora il suo cuore alla showgirl: il conduttore si è commosso.

Bellama’ è stato il luogo che ha fatto da sfondo alla proposta di matrimonio che Pietro Delle Piane ha fatto ad Antonella Elia. Si tratta della quarta volta in cui l’attore ha chiesto la mano della showgirl. Infatti ha ricevuto da lui ben due anelli ma questa volta, visto che l’anulare è già occupato, l’attore non ne ha regalato un altro ma si è presentato in televisione con una scatola a forma di cuore rosso con sopra le iniziali dei nomi di entrambi.

La proposta di matrimonio di Pietro Delle Piane ad Antonella Elia a Bellama’

"Aspettami qui" ha dichiarato Pietro Delle Piane con Antonella Elia che ha esclamato "ci risiamo" vedendo la scatola a forma di cuore rosso in regalo per lei. "L’anello già ce l’hai quindi sarebbe stato scontato regalartene un altro", "oddio, volendo…", ha risposto la showgirl tra le risate del pubblico. Quindi l’attore le ha fatto la fatidica domanda: "Te lo dico pubblicamente così non puoi tirarti indietro, mi vuoi sposare?". Lei gli ha risposto di sì e i due si sono abbracciati e baciati non riuscendo a trattenere le lacrime dall’emozione. La regia ha poi inquadrato Pierluigi Diaco visibilmente commosso. La coppia ha poi ballato un lungo lento sulle note di Sei nell’anima di Gianna Nannini. Quella della puntata di ieri di Bellama‘ è stata la quarta proposta di matrimonio che Delle Piane ha fatto alla sua compagna con cui sta insieme da sei anni.

Le nozze annunciate già da tempo

Durante un’ospitata a Verissimo a ottobre dell’anno scorso la soubrette ha dichiarato: "Dico sì, ma poi non agisco per organizzare il matrimonio", riferendosi alle due proposte di nozze che l’attore e doppiatore le ha fatto prima di ieri. A novembre del 2024 poi erano sul punto di sposarsi visto che, come dichiarato dalla stessa showgirl nel corso di Storie di donne al bivio di Monica Setta: "Dopo due anelli, aspettavo la terza dichiarazione per dire ‘sì’ a Pietro. È arrivata e finalmente ci sposeremo". Tuttavia i due non si sono ancora sposati ed è dovuta arrivare la quarta proposta in diretta tv per convincere una volta per tutti Antonella Elia a sposare il suo grande amore Pietro Delle Piane. In un post su Instagram del 14 novembre del 2024 l’attore annunciò la sua terza proposta con una foto speciale e divertente in cui lui era vestito da sposa con tanto di velo e la sua compagna da sposo con i baffi.

